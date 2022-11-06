Video: Танці. World of Dance 2 випуск від 06.11.2022 дивитись онлайн - частина 3
Випуск 2 | 06.11.2022 | Сезон 1
Дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 2 випуск від 06.11.2022 на сайті телеканалу СТБ! Просто зараз на сцену міжнародного танцювального шоу вийдуть улюбленці глядачів – колектив The Bond, який змістовним перформансом підкорив серця фанатів шоу Україна має талант. Що талановиті красуні покажуть цього разу? Дізнайтеся просто зараз! Також на вас чекає хаус у виконанні Євгена Лоя та запальна латина від Катерини Карякіної. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Танці. World of Dance 2022 випуск 2.
Дивіться онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 2 випуск від 06.11.2022
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