Танці. World of Dance 2 выпуск от 06.11.2022 смотреть онлайн — часть 3

Выпуск 2 | 06.11.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 2 выпуск от 06.11.2022 на сайте телеканала СТБ! Прямо сейчас на сцену международного танцевального шоу выйдут любимцы зрителей – коллектив The Bond, содержательным перформансом покоривший сердца фанатов шоу Україна має талант. Что талантливые красавицы покажут на этот раз? Узнайте прямо сейчас! Также вас ждет хаус в исполнении Евгения Лоя и зажигательная латина от Екатерины Карякиной. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект СТБ Танці. World of Dance 2022 выпуск 2.

