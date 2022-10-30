Танці. World of Dance випуск 1 від 30.10.2022 дивитись онлайн

Випуск 1 | 30.10.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн прем’єру наймасштабнішого танцювального шоу Танці. World of Dance 1 сезон 1 випуск від 30.10.2022 на сайті телеканалу СТБ! Особливість цього формату у відсутності будь-яких обмежень і цілковитій свободі творчості й самовираження учасників. Танцюристи змагатимуться в трьох категоріях: діти до 17 років, дорослі та команди від двох учасників.

У шоу Танці. World of Dance 2022 на вас чекає багато виступів талановитих танцюристів, які готові своїми танцями підкорити весь світ. Хто з них стане переможцем, визначать глядачі. Не пропустіть знайомство з найталановитішими українцями – дивіться онлайн проєкт СТБ Танці. World of Dance 1 сезон 1 випуск.

Танці. World of Dance

Танці. World of Dance 2022 – усі випуски