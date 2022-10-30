Танці. World of Dance 1 випуск від 30.10.2022дивитись онлайн – частина 2

Випуск 1 | 30.10.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Танці. World of Dance 2022 випуск 1 від 30.10.2022 на сайті телеканалу СТБ! Учасники готові кинути виклик внутрішнім сумнівам і страхам, аби поринути в творчу атмосферу запеклої конкуренції. Просто зараз ви побачите виступ юного Михайла Грози, який дуже любить змагатися зі старшими учасниками та мріє перемогти у цій боротьбі, щоб стати найкрутішим і найвідомішим бібоєм України. А 32-річний Артем Spitfire спробує підкорити глядачів крампом. Не пропустіть виступи талановитих танцюристів, які випромінюватимуть неймовірну енергетику, – дивіться онлайн новий сезон Танці. World of Dance 2022 випуск 1.

Дивіться онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 1 випуск від 30.10.2022