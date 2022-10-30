Танці. World of Dance 1 выпуск от 30.10.2022 смотреть онлайн — часть 2

Выпуск 1 | 30.10.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн-шоу Танці. World of Dance 2022 выпуск 1 от 30.10.2022 на сайте телеканала СТБ! Участники готовы бросить вызов внутренним сомнениям и страхам, чтобы погрузиться в творческую атмосферу ожесточенной конкуренции. Просто сейчас вы увидите выступление юного Михаила Грозы, который очень любит соревноваться со старшими участниками и мечтает победить в этой борьбе, чтобы стать самым крутым и известнейшим бибоем Украины. А 32-летний Артем Spitfire попытается покорить зрителей крампом. Не пропустите выступления талантливых танцоров, которые будут излучать невероятную энергетику – смотрите онлайн новый сезон Танці. World of Dance 2022 выпуск 1.

Смотрите онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 1 выпуск от 30.10.2022