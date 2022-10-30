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Танці. World of Dance выпуск 1 от 30.10.2022 смотреть онлайн
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Танці. World of Dance. Выпуск 1 часть 1 от 30.10.2022

 Танці. World of Dance выпуск 1 от 30.10.2022 смотреть онлайн
Танці

Танці. World of Dance. Выпуск 1 часть 2 от 30.10.2022

 Танці. World of Dance выпуск 1 от 30.10.2022 смотреть онлайн
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Танці. World of Dance. Выпуск 1 часть 3 от 30.10.2022
Танці Выпуск 1 Танці. World of Dance 1 выпуск от 30.10.2022
Выпуск 1 | 30.10.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн премьеру самого масштабного танцевального шоу Танці. World of Dance 1 сезон 1 выпуск от 30.10.2022 на сайте телеканала СТБ! Особенность этого формата в отсутствии каких-либо ограничений и полная свобода творчества и самовыражения участников. Танцоры сразятся в трех категориях: дети до 17 лет, взрослые и команды от двух участников.

В шоу Танці. World of Dance 2022 вас ждет много выступлений талантливых танцоров, которые готовы своими танцами покорить весь мир. Кто из них станет победителем, определят зрители. Не пропустите знакомство с самыми талантливыми украинцами – смотрите онлайн проект СТБ Танці. World of Dance 1 сезон 1 выпуск.

Танці. World of Dance

Танці. World of Dance 2022 – все выпуски

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