Танці. World of Dance 1 выпуск от 30.10.2022 смотреть онлайн — часть 1

Выпуск 1 | 30.10.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн-шоу Танці. World of Dance 2022 выпуск 1 от 30.10.2022 на сайте телеканала СТБ! Просто сейчас вы познакомитесь с талантливыми украинцами, готовыми покорить весь мир своими танцами. Илья Пивовар и Анна Наговицына покажут акробатический рок-н-ролл. Элина Антонова продемонстрирует чувственный танец о быстротечности времени, а Александр Тришков станцует степ. Не упустите выступления самых талантливых украинцев – смотрите онлайн новый сезон Танці. World of Dance 2022 выпуск 1.

Смотрите онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 1 выпуск от 30.10.2022