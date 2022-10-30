Танці. World of Dance 1 випуск від 30.10.2022дивитись онлайн – частина 1

Випуск 1 | 30.10.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Танці. World of Dance 2022 випуск 1 від 30.10.2022 на сайті телеканалу СТБ! Просто зараз ви познайомитеся з талановитими українцями, які готові підкорити весь світ своїми танцями. Ілля Пивовар та Анна Наговіцина покажуть акробатичний рок-н-рол. Еліна Антонова продемонструє чуттєвий танець про швидкоплинність часу, а Олександр Тришков станцює степ. Не пропустіть виступи найталановитіших українців – дивіться онлайн новий сезон Танці. World of Dance 2022 випуск 1.

Дивіться онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 1 випуск від 30.10.2022