Танці. World of Dance 1 выпуск от 30.10.2022 смотреть онлайн — часть 3

Выпуск 1 | 30.10.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн-шоу Танці. World of Dance 2022 выпуск 1 от 30.10.2022 на сайте телеканала СТБ! Три категории участников доказали, что в нашей стране танцуют все. Автандил Гутовский и Леле Кхутсишвили выйдут на сцену World of Dance с бальным танцем. Они сейчас живут в Украине и представляют ее на зарубежных турнирах. В паре только год, однако быстро нашли общий язык. Автандил и Леле оба грузины по национальности, они очень эмоциональны, поэтому на тренировках всегда горячо. Не пропустите зажигательное выступление пары – смотрите онлайн новый сезон Танці. World of Dance 2022 выпуск 1.

Смотрите онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 1 выпуск от 30.10.2022