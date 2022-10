Танці. World of Dance 1 випуск від 30.10.2022дивитись онлайн – частина 3

Випуск 1 | 30.10.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Танці. World of Dance 2022 випуск 1 від 30.10.2022 на сайті телеканалу СТБ! Три категорії учасників довели, що в нашій країні танцюють всі. Автанділ Гутовський та Леле Кхутсішвілі вийдуть на сцену World of Dance із бальним танцем. Вони зараз живуть в Україні та представляють її на закордонних турнірах. У парі лише рік, проте швидко порозумілися. Автанділ і Леле обоє грузини за національністю, вони дуже емоційні, тому на тренуваннях завжди гаряче. Не пропустіть запальний виступ пари – дивіться онлайн новий сезон Танці. World of Dance 2022 випуск 1.

