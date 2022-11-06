Танці. World of Dance 2 випуск від 06.11.2022 дивитись онлайн – частина 2

Випуск 2 | 06.11.2022 | Сезон 1

Танцювальні виступи фантастичних українців дивіться онлайн у проєкті Танці. World of Dance 1 сезон 2 випуск від 06.11.2022 на сайті телеканалу СТБ! Колектив CREW_UA 21 запалюватиме на сцені енергійним хіп-хопом, Дмитро Кудін продемонструє мужній контемп, а юна учасниця Анастасія Макогоненко вражатиме супер-диско. Не пропусіть виступи яскравих талантів, які підкорять ваші серця – дивіться онлайн Танці. World of Dance 1 сезон 2 випуск.

Танці. World of Dance

Дивіться онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 2 випуск від 06.11.2022

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 2 випуск 3 частина від 06.11.2022