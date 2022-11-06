Танці. World of Dance 2 выпуск от 06.11.2022 смотреть онлайн — часть 2

Выпуск 2 | 06.11.2022 | Сезон 1

Танцевальные выступления фантастических украинцев смотрите онлайн в проекте Танці. World of Dance 1 сезон 2 выпуск от 06.11.2022 на сайте телеканала СТБ! Коллектив CREW_UA 21 будет зажигать на сцене энергичным хип-хопом, Дмитрий Кудин продемонстрирует мужественный контемп, а юная участница Анастасия Макогоненко поразит супер-диско. Не пропустите выступления ярких талантов, которые покорят ваши сердца – смотрите онлайн Танці. World of Dance 1 сезон 2 выпуск.

Танці. World of Dance

Смотрите онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 2 выпуск от 06.11.2022

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 2 выпуск 3 часть от 06.11.2022