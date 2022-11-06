Video: Танці. World of Dance 2 випуск від 06.11.2022 дивитись онлайн - частина 1
Випуск 2 | 06.11.2022 | Сезон 1
Дивіться онлайн проєкт СТБ Танці. World of Dance 2022 випуск 2 від 06.11.2022. Просто зараз на сцену міжнародного шоу вийдуть талановиті українці, які готові підкорити серця глядачів своїми неймовірними танцями та жагою до життя. Світова чемпіонка Соломія Ткачівська станцює вибуховий бродвей, брати-близнюки ARCHI & TIM продемонструють чуттєвий хіп-хоп, а Микита Кучерявий вражатиме запальною латиною. Не пропустіть найцікавіші виступи – дивіться онлайн Танці. World of Dance 2022 випуск 2 на сайті телеканалу СТБ!
Дивіться онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 2 випуск від 06.11.2022
Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 2 випуск 2 частина від 06.11.2022
Дякуємо!
Тепер редактори знають.