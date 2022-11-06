Танці. World of Dance 2 выпуск от 06.11.2022 смотреть онлайн — часть 1

Выпуск 2 | 06.11.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект СТБ Танці. World of Dance 2022 выпуск 2 от 06.11.2022. Прямо сейчас на сцену международного шоу выйдут талантливые украинцы, готовые покорить сердца зрителей своими невероятными танцами и жаждой жизни. Мировая чемпионка Соломия Ткачевская станцует взрывной бродвей, братья-близнецы ARCHI & TIM продемонстрируют чувственный хип-хоп, а Никита Кучерявый будет поражать зажигательной латиной. Не пропустите самые интересные выступления – смотрите онлайн Танці. World of Dance 2022 выпуск 2 на сайте телеканала СТБ!

Танці. World of Dance

Смотрите онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 2 выпуск от 06.11.2022

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 2 выпуск 2 часть от 06.11.2022