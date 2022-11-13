Танці. World of Dance 3 выпуск от 13.11.2022 смотреть онлайн — часть 3

Выпуск 3 | 13.11.2022 | Сезон 1

Не пропустите настоящий праздник танца – смотрите онлайн международное танцевальное шоу Танці. World of Dance 1 сезон 3 выпуск от 13.11.2022 на сайте телеканала СТБ! Талантливая одесситка Татьяна Костенко покажет чувственный и грациозный номер в стиле Strip-Up. Харизматичный бальник Сергей Веселый станцует зажигательную латину, от которой невозможно будет усидеть на месте. А танцевальный коллектив Twinkles. Creative Dance Family поразит синхронным хип-хопом. Смотрите онлайн главное танцевальное шоу страны Танці. World of Dance 2022 выпуск 3 и окунитесь в атмосферу танца и эстетического наслаждения.

Танці. World of Dance

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 3 выпуск от 13.11.2022