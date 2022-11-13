Танці. World of Dance 3 випуск від 13.11.2022 дивитись онлайн – частина 3

Випуск 3 | 13.11.2022 | Сезон 1

Не пропустіть справжнє свято танцю – дивіться онайн міжнародне танцювальне шоу Танці. World of Dance 1 сезон 3 випуск від 13.11.2022 на сайті телеканалу СТБ! Талановита одеситка Тетяна Костенко покаже чуттєвий та граціозний номер у стилі Strip-Up. Харизматичний бальник Сергій Веселий станцює запальну латину, від якої буде неможливо всидіти на місці. А танцювальний колектив Twinkles. Creative Dance Family вразить синхронним хіп-хопом. Дивіться онлайн головне танцювальне шоу країни Танці. World of Dance 2022 випуск 3 та пориньте в атмосферу танцю та естетичної насолоди.

Танці. World of Dance

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 3 випуск від 13.11.2022