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Танці. World of Dance
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 Танці. World of Dance випуск 3 від 13.11.2022 дивитись онлайн
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Танці. World of Dance. Випуск 3 частина 3 від 13.11.2022
Танці. World of Dance Випуск 3 Танці. World of Dance 3 випуск від 13.11.2022
Випуск 3 | 13.11.2022 | Сезон 1

Не пропустіть найкраще танцювальне шоу – дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 3 випуск від 13.11.2022 на сайті телеканалу СТБ! У цій програмі ви побачите багато танцювальних номерів, від яких перехоплюватиме подих. Учасники дивуватимуть ліричним хіп-хопом і емоційним модерном, запальним брейк-дансом і спокусливим тверком, витонченою латиною та пристрасним танго.

У 3 випуску Танці. World of Dance 2022 на сцену вийдуть учасники, які разом уже чверть століття. Київське подружжя Олена та Сергій не лише покажуть вишукане танго, а й поділяться секретом щасливого сімейного життя. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн наймасштабніше танцювальне шоу країни Танці. World of Dance 1 сезон 3 випуск.

Танці. World of Dance

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