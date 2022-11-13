Танці. World of Dance випуск 3 від 13.11.2022 дивитись онлайн

Випуск 3 | 13.11.2022 | Сезон 1

Не пропустіть найкраще танцювальне шоу – дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 3 випуск від 13.11.2022 на сайті телеканалу СТБ! У цій програмі ви побачите багато танцювальних номерів, від яких перехоплюватиме подих. Учасники дивуватимуть ліричним хіп-хопом і емоційним модерном, запальним брейк-дансом і спокусливим тверком, витонченою латиною та пристрасним танго.

У 3 випуску Танці. World of Dance 2022 на сцену вийдуть учасники, які разом уже чверть століття. Київське подружжя Олена та Сергій не лише покажуть вишукане танго, а й поділяться секретом щасливого сімейного життя. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн наймасштабніше танцювальне шоу країни Танці. World of Dance 1 сезон 3 випуск.

Танці. World of Dance

Дивіться онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 2 випуск від 06.11.2022