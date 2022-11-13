Танці. World of Dance 3 випуск від 13.11.2022 дивитись онлайн – частина 2

Випуск 3 | 13.11.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 3 випуск від 13.11.2022 на сайті телеканалу СТБ! Просто зараз 11-річна балерина Вікторія Ляпкіна станцює емоційний модерн. Чемпіонка України з тверку Вероніка захопить звабливим виступом. Поліна Іщенко і Євген Сіроштан покажуть на сцені не просто номер, а справжній психологічний перформанс. Юний учасник Даня продемонструє брейк-данс у стилі ніндзя, а запальна команда Sauce Crew станцює феєричний джаз-фанк. Не пропустіть неймовірні виступи, від яких перехоплює подих, – дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 2022 випуск 3.

Танці. World of Dance

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 3 випуск від 13.11.2022

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 3 випуск 3 частина від 13.11.2022