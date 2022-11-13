Танці. World of Dance 3 выпуск от 13.11.2022 смотреть онлайн — часть 2

Выпуск 3 | 13.11.2022 | Сезон 1

В проекте Танці. World of Dance 1 сезон 3 выпуск от 13.11.2022 вы увидите участников, которые до безумия влюблены в танцы. Детский дуэт Петра и Евы покажет трогательное выступление в стиле лирического хип-хопа. Артем Назарчук поразит невероятным контемпорари. Супруги Елена и Сергей продемонстрируют утонченное танго и расскажут секрет счастливой супружеской жизни, а Даня Бобров и Бахтияр Ибрагимов станцуют необычный танец о борьбе с собственным Эго. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Танці. World of Dance выпуск 3 от 13.11.2022 на сайте СТБ!

Танці. World of Dance

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 3 выпуск от 13.11.2022

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 3 выпуск 3 часть от 13.11.2022