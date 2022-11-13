Танці. World of Dance 3 випуск від 13.11.2022 дивитись онлайн – частина 1

Випуск 3 | 13.11.2022 | Сезон 1

У проєкті Танці. World of Dance 1 сезон 3 випуск від 13.11.2022 ви побачите учасників, які до нестями закохані в танці. Дитячий дует Петра та Єви покаже зворушливий виступ у стилі ліричного хіп-хопу. Артем Назарчук вразить неймовірним контемпорарі. Подружжя Олена та Сергій продемонструють витончене танго та розкажуть секрет щасливого подружнього життя, а Даня Бобров і Бахтіяр Ібрагімов станцюють незвичайний танець про боротьбу з власним Его. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance випуск 3 від 13.11.2022 на сайті СТБ!

Танці. World of Dance

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 3 випуск від 13.11.2022

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 3 випуск 2 частина від 13.11.2022