Танці. World of Dance 4 выпуск от 20.11.2022 смотреть онлайн — часть 1

Выпуск 4 | 20.11.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 4 выпуск от 20.11.2022 на сайте телеканала СТБ! Лучшие танцовщики страны выйдут на сцену шоу, чтобы покорить зрительские сердца своими выступлениями. Пятнадцатилетние Арсений и Анастасия уже 3,5 года танцуют вместе. Им очень весело и комфортно друг с другом, и они гордятся тем, что в их паре есть таинственная связь и взаимопонимание. Не пропустите непревзойденную латину в исполнении Арсения Мороза и Анастасии Захаровой – смотрите онлайн проект СТБ Танці. World of Dance 2022

Танці. World of Dance

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 4 выпуск от 20.11.2022

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 4 выпуск 2 часть от 20.11.2022