Танці. World of Dance 4 випуск від 20.11.2022 дивитись онлайн – частина 1

Выпуск 4 | 20.11.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 4 випуск від 20.11.2022 на сайті телеканалу СТБ! Найкращі танцівники країни вийдуть на сцену шоу, щоб підкорити серця глядачів своїми виступами. П’ятнадцятирічні Арсеній та Анастасія вже 3,5 роки танцюють разом. Їм дуже весело та комфортно одне з одним, і вони пишаються тим, що в їхній парі є таємничий зв'язок і взаєморозуміння. Не пропустіть неперевершену латину у виконанні Арсенія Мороза та Анастасії Захарової – дивіться онлайн проєкт СТБ Танці. World of Dance 2022

Танці. World of Dance

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 4 випуск від 20.11.2022

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 4 випуск 2 частина від 20.11.2022