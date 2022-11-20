Танці. World of Dance 4 випуск від 20.11.2022 дивитись онлайн – частина 2

Выпуск 4 | 20.11.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн найкраще танцювальне шоу країни Танці. World of Dance 1 сезон 4 випуск від 20.11.2022 на сайті телеканалу СТБ! Дар’я Коваль вийде на сцену і покаже чуттєвий модерн, під час якого розкаже свою історію. Для Дар’ї танці – це можливість не лише бути щасливою, а й бути здоровішою. Танці – це терапія, під час якої дівчина може протанцювати все, що її непокоїть. Не пропустіть неймовірно чуттєвий модерн у виконанні Дар’ї Коваль – дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 2022.

Танці. World of Dance

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 4 випуск від 20.11.2022

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 4 випуск 3 частина від 20.11.2022