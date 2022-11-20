Танці. World of Dance 4 випуск від 20.11.2022 дивитись онлайн – частина 3

Выпуск 4 | 20.11.2022 | Сезон 1

Не пропустіть порцію драйву й естетичної насолоди – дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 4 випуск від 20.11.2022 на сайті телеканалу СТБ! Сьогодні на танцювальну сцену повернеться учасник, який 10 років тому підкорив глядачів проєкту Танцюють всі! Віталій Загоруйко разом зі своєю партнеркою Дариною Матвійчук станцюють пристрасне аргентинське танго, яке не залишить нікого байдужим. У Віталія та Дарини дуже цікава історія знайомства: він – молодий викладач, вона – найкраща на курсі студентка. Як вони об’єдналися в дует і чи лише на паркеті вони пара? Дізнайтеся просто зараз – неймовірне аргентинське танго у виконанні Віталія Загоруйка та Дарини Матвейчук дивіться онлайн у проєкті Танці. World of Dance 2022.

Танці. World of Dance

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 4 випуск від 20.11.2022