Танці. World of Dance 4 выпуск от 20.11.2022 смотреть онлайн — часть 3

Выпуск 4 | 20.11.2022 | Сезон 1

Не пропустите порцию драйва и эстетического удовольствия – смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 4 выпуск от 20.11.2022 на сайте телеканала СТБ! Сегодня на танцевальную сцену вернется участник, который 10 лет назад покорил зрителей проекта Танцуют все! Виталий Загоруйко вместе со своей партнершей Дарьей Матвейчук станцуют страстное аргентинское танго, которое не оставит никого равнодушным. У Виталия и Дарьи очень интересная история знакомства: он – молодой преподаватель, она – лучшая на курсе студентка. Как они объединились в дуэт и только ли на паркете они пара? Узнайте прямо сейчас – невероятное аргентинское танго в исполнении Виталия Загоруйко и Дарьи Матвейчук смотрите онлайн в проекте Танці. World of Dance 2022.

Танці. World of Dance

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 4 выпуск от 20.11.2022