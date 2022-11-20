Танці. World of Dance випуск 4 від 20.11.2022 дивитись онлайн

Выпуск 4 | 20.11.2022 | Сезон 1

Пориньте в захопливий світ танцю, у якому суперталановиті люди надихають, вражають і підкорюють серця, – дивіться онлайн Танці. World of Dance 1 сезон 4 випуск від 20.11.2022 на сайті телеканалу СТБ!

Сьогодні на сцену вийдуть найкрутіші танцівники країни, для яких танці – сенс життя. Дар’я Коваль покаже номер про себе – про свою боротьбу з внутрішніми демонами. Олена Гончар виступить зі своїм чотирилапим другом коллі на ім’я Змій і подарує гарний настрій. А Віталій Загоруйко і Дарина Матвійчук вразять аргентинським танго. Не пропустіть неймовірні танцювальні номери – дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance сезон 1 випуск 4.

Танці. World of Dance

Дивіться онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 3 випуск від 13.11.2022