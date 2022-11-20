Танці. World of Dance 4 выпуск от 20.11.2022 смотреть онлайн — часть 2

Выпуск 4 | 20.11.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн лучшее танцевальное шоу страны Танці. World of Dance 1 сезон 4 выпуск от 20.11.2022 на сайте телеканала СТБ! Дарья Коваль выйдет на сцену и покажет чувственный модерн, во время которого расскажет свою историю. Для Дарьи танцы – это возможность не только быть счастливой, но и более здоровой. Танцы – это терапия, во время которой девушка может протанцевать все, что ее беспокоит. Не пропустите невероятно чувственный модерн в исполнении Дарьи Коваль – смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 2022.

Танці. World of Dance

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 4 выпуск от 20.11.2022

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 4 выпуск 3 часть от 20.11.2022