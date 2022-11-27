Танці. World of Dance 5 випуск від 27.11.2022 дивитись онлайн – частина 3

Випуск 5 | 27.11.2022 | Сезон 1

Не пропустіть марафон танцю – дивіться онлайн шоу Танці. World of Dance 1 сезон 5 випуск від 27.11.2022 на сайті СТБ! Дует Катерини та Богдана захопить глядачів вражаючим dance show, 10-річна Маргарита Савіна продемонструє дивовижний модерн, а сімейний дует Ніколь та Максима зачарує ліричним хіп-хопом. Не пропустіть виступи найталановитіших танцюристів – дивіться онлайн шоу Танці. World of Dance 1 сезон 5 випуск.

Танці. World of Dance

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 5 випуск від 27.11.2022