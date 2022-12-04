Танці. World of Dance 6 випуск від 04.12.2022 дивитись онлайн – частина 3

Випуск 6 | 04.12.2022 | Сезон 1

Учасники Танці. World of Dance 1 сезон 6 випуск вірять у свої сили, ніколи не зупиняються і, розправивши крила, йдуть назустріч мрії. Сьогодні на сцену вийде B-girl NIKA (Ніколь Джурик), яка покаже динамічний брейк-данс. Максим Юдин станцює в стилі електро, а Дар’я Пономаренко підкорюватиме глядачів чуттєвим контемпорарі. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Танці. World of Dance 2022 випуск 6.

Танці. World of Dance

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 6 випуск від 04.12.2022