Танці. World of Dance 6 выпуск от 04.12.2022 смотреть онлайн — часть 3

Выпуск 6 | 04.12.2022 | Сезон 1

Участники Танці. World of Dance 1 сезон 6 выпуск верят в свои силы, никогда не останавливаются и, расправив крылья, идут навстречу мечте. Сегодня на сцену выйдет B-girl NIKA (Николь Джурик), которая покажет динамичный брейк-данс. Максим Юдин станцует в стиле электро, а Дарья Пономаренко будет покорять зрителей чувственным контемпорари. Не упустите самое интересное – смотрите онлайн проект СТБ Танці. World of Dance 2022 выпуск 6.

Танці. World of Dance

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 6 выпуск от 04.12.2022