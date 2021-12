Танці на СТБ повертаються в новому сучасному форматі — це буде адаптація найвідомішого світового проєкту World of Dance, на сцену якого прагнуть потрапити найкращі танцівники й танцівниці.

«СТБ завжди був новатором і задавав на українському телевізійному ринку високу планку у виробництві масштабних розважальних шоу та гучних реаліті. Свого часу ми вивели професійні танці на новий рівень, зробили їх успішним і затребуваним жанром, закохали в них усю країну і виростили зірок, які стали прикладом для початківців. Ми тримаємо руку на пульсі та прагнемо створювати для українського глядача лише найкращі проєкти. Тому сьогодні ми повертаємо танці на СТБ у форматі, який відповідає найвищим професійним запитам та виробляється на сучасному технологічному рівні», — коментує генеральна продюсерка виробництва програм СТБ Наталя Франчук.

World of Dance — це найбільший конкурс в історії світових танців, відомий у 25 країнах. Телевізійну версію World of Dance успішно виробляють в Америці, Польщі, Філіппінах і Таїланді. Тепер він з’явиться і в Україні.

«Це найкращий формат сучасного танцювального шоу, який існує на світовому телебаченні. Нові “Танці” на СТБ будуть більш технологічними за рівнем виробництва. Завдяки круглій сцені кожен виступ глядачі й судді зможуть роздивитися в деталях з усіх боків та оцінити його технічні й художні переваги. Цей формат не обмежує учасників за віком 18+ чи кількістю, як було раніше. Відтепер змагатися можна сольно, дуетами, тріо та великими командами. Ми дамо танцівникам і танцівницям найкращий майданчик, де вони зможуть реалізувати свою мрію і продемонструвати талант на найвищому рівні. Це буде справжня танцювальна бомба, і нам уже кортить занурити глядачів у світ краси, унікальних постановок та щирих емоцій — усе те, за що українці так люблять танці на СТБ», — коментує керівник проєкту «Танці. World of Dance» Анатолій Максимов.

Проєкт «Танці. World of Dance» створює команда, яка запускала на СТБ 9 сезонів «Танцюють всі», зробила з Національного відбору на Євробачення головну музичну подію в країні, а цьогоріч відновила легендарне шоу «Україна має талант», яке стало найкращою програмою осіннього телесезону.

Прем’єра грандіозного танцювального шоу в ефірі СТБ відбудеться навесні 2022 року.

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

Виробництво — творча студія Starlight Production.

Директорка студії — Єлизавета Гусєва.

Керівник проєкту — Анатолій Максимов.

*Телеканал СТБ входить до складу медіагрупи Starlight Media, яка є безумовним лідером телевізійного ринку.

Другий рік поспіль СТБ є лідером зростання серед великих телеканалів.

За підсумками одинадцяти місяців, СТБ збільшив частку на 21% відносно минулого року і стабільно входить у ТОП-3 телеканалів країни, а у листопаді посів другу сходинку серед усіх телеканалів.

«Кріпосна» на СТБ – найрейтинговіший серіал осені, а «Україна має талант» – найрейтинговіша розважальна програма осені та лідер листопада з часткою 17,1%. Серед найкращих проєктів СТБ також: лідер п‘ятничного слоту «Холостячка», «Як вийти заміж», «Супермама», «Один за всіх», «Битва екстрасенсів», «Таємниці ДНК», «Неймовірна правда про зірок» і «Вікна-новини».



