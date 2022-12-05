Учасники Танці. World of Dance 2022 випуск 6: біографія

Що відомо про учасників 6 випуску «Танці. World Of Dance»

Вони танцюють життя попри все. Дарують надію, а також не втрачають жаги до кожної хвилини сьогодення. У 6 випуску на сцену легендарного танцювального шоу «Танці. World Of Dance» вийшли нові учасники категорій Діти, Дорослі та Команди. Переможця серед них обирає тільки глядач. Тож пропонуємо згадати виступи і більше дізнатися про танцівників. Що відомо про учасників 6 випуску «Танці. World Of Dance» — читайте у біографіях в матеріалі STB.UA.

«Танці. World Of Dance»: Категорія «Діти»

B-boy Віктор

9 років, Київ

брейкданс

Чемпіон Європи та бронзовий призер Чемпіонату світу з брейкдансу.

У 5 років Віктор побачив брейк по телевізору і одразу так сильно захопився ним, що вирішив: він має стати чемпіоном у цьому стилі. Ще майже рік пішов на те, щоб вмовити маму віддати його на танці.

Не все виходило одразу, але Віктор, повністю виправдовуючи переможне значення свого імені, виявився дуже наполегливим. У 6 років він поставив собі план на рік — підкорити декілька складних елементів — і цілеспрямовано працював над цим. По 5-6 годин не виходив із репетиційної зали, навіть коли всі лікті й коліна були стерті в кров. Але у свої 7 юний бібой вже гордо демонстрував набуту майстерність і перемагав на батлах.

«Все в житті дається непросто. І брейкданс — не виключення. Тож доводиться багато працювати, щоб стати крутим в цьому. У мене багато знайомих та однокласників досі не вірять в мій успіх, навіть коли я посів третє місце на чемпіонаті світу в Парижі. Питали: “що, у самому Парижі? Доведи!”. Напевно через те, що самі нічого не роблять», — говорить бібой.

Танці на СТБ для Віктора — це шанс показати свою майстерність всій країні. Щоб більше ніхто не сумнівався, що він крутий бібой і справжній переможець.

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Анастасія Ніколаєнко

14 років, Кривий Ріг

демі класика

Настя займається класичною хореографією з 10 років. У місцевому ДК побачила інших дівчат – вони були такими легкими та тендітними, що дівчинка захопилася класикою і зрозуміла, що хоче стати такою ж.

Через генетичне захворювання очей і дуже низький зір Настя має постійно носити окуляри. Окуляри заважають під час репетицій, тож до занять у залі та виступів на сцені дівчина міняє їх на лінзи. Часто буває таке, що під час тренувань вона не бачить свого відображення у дзеркалі, але для Насті це не є перепоною на шляху до мрії — стати прима-балериною Оперного Театру. Адже танець вона відчуває серцем, а не очами.

«У мене постійно питають: “Ти бачиш себе?”. Кажу “так”, але насправді — ні. У мене дуже добре розвинене відчуття власного тіла. Я відчуваю, який рух ногою чи рукою виконала правильно, а який ні, для цього мені дзеркало не потрібне», — зізнається Настя.

Підкорити сцену Танців на СТБ — ще одна велика мрія майбутньої зірки.

«Мені й досі не віриться, що я тут. Це здавалося мені таким далеким, таким нездійсненним бажанням, що зараз наче чарівний сон, від якого дуже не хочеться прокидатися. Емоції переповнюють до сліз», — зізнається танцівниця.

На сцену міжнародного формату World of Dance Настя вийде з постановкою «Дзеркало душі», в якій покаже одвічну боротьбу між добром і злом. Звісно, в іі постановці добро має перемогти. А чи переможе у своїй категорії сама Настя — вирішувати глядачам.

Голосуйте за улюблених учасників у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Даніела Мусійко і Богдан Бобко

15 і 16 років, Київ

латина

Чемпіони Європи з бальних танців в двох категоріях.

Вони танцюють разом вже 4 роки. Їх вважають топовою парою, яка знаходиться у самому розквіті танцювальної форми, але такий статус лише змушує працювати у сто разів більше й наполегливіше. Головний тренер пари — тато Даніели, Павло Мурзін. І ставлення до юних чемпіонів у нього дуже вимогливе.

«Він нас ганяє! Якщо десь не дотягнули, не допрацювали – одразу отримуємо на горіхи. Вдосконалюємо рухи й виправляємо помилки. Але це необхідно, без дисципліни й щоденної праці не буде сильного результату, тож працюємо на повну», — зізнаються Даніела та Богдан.

Вони відчувають одне одного з півслова і вважають, що дуже підходять одне одному як танцювальні партнери. Розуміння, підтримка і теплі стосунки допомагають витримати шалені щоденні тренування.

Танці на СТБ — перший виступ пари на великому танцювальному телевізійному проєкті. Вони налаштовані вразити українців своєю майстерністю і виграти цей сезон, хоча й не приховують хвилювання від нового для себе досвіду змагань.

Голосуйте за улюблених учасників у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

B-girl NIKA (Ніколь Джурик)

9 років, Винниця

брейкданс

Переможниця Чемпіонату України з Олімпійського Брейкінгу-2021.

Вже 2 роки вона танцює брейкінг та акробатику. Те, що це саме її стиль, відчула з першого заняття. Одразу вирішила, що хоче розвиватися в цьому напрямку професійно, і наполегливо йшла до своєї мети. Минулого року Ніколь перемогла на чемпіонаті з Олімпійського брейкінгу і автоматично увійшла в дитячу олімпійську збірну України.

«Брейкінг – дуже важкий вид спорту. Тут потрібне сильне фізо, треба добре качати руки, щоб виконувати трюки. Можливо через це в ньому так багато хлопців і значно менше дівчат. Мене складні трюки не лякають зовсім, навпаки – я пишаюсь, коли все виходить», — зізнається Ніколь. А близькі зазначають, що їй все вдається, бо дівчинка – дуже сильна особистість і лідер по життю.

На змаганнях її часто ставлять в батли з хлопцями. І буває таке, що вони спочатку її взагалі не сприймають, як серйозну суперницю. Але, коли бачать як Ніколь виконує складні елементи, одразу змінюють думку.

Танці на СТБ для Ніколь – чудова можливість раз і назавжди довести всім хлопцям-брейкерам, що не тільки вони вміють круто танцювати цей стиль. А ще дівчинка мріє, щоб мама і тренер нею пишалися.

Голосуйте за улюблених учасників у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Дар’я Пономаренко

9 років, Черкаси

контемпорарі

Зірка легендарного проєкту «Україна має талант». Минулої осені Даша вразила країну своїм неймовірним виступом на пілоні і зірвала всі “Так” від суддів.

«Це найсильніша пілоністка, яку я бачив. А я в цьому розуміюся. Багато дорослих пілоністів не роблять таких трюків, як вона», — коментував тоді виступ Даші Євген Кот.

Мільйонні перегляди на ютуб, прихильники у соцмережах і тисячі коментарів від дівчаток, які захотіли бути схожими на неї. Усього за 3 хвилини Даша закохала країну в танці на пілоні. Та за ніжністю й легкістю її постановки стоїть важка праця і щоденне вдосконалення надскладних трюків, спостерігати за якими іноді боїться навіть її тато.

Сьогодні Даша зізнається, що навіть не очікувала на такий успіх. Але зіркою себе не відчуває. Навпаки, минулорічний виступ спонукав юну танцівницю не зупинятися, щоб стати ще кращою у своєму стилі.

«Просто Даша — дівчинка з характером справжнього бійця, складнощі та слава її не відволікають від головної мети», — зазначають близькі.

Вона виходить на сцену Танців на СТБ, щоб показати країні, як змінилася за цей час у професійному плані. І знову здивувати глядачів, адже тепер вона виступатиме без пілону.

«Для мене танцювати без пілону набагато важче, я з ним вже звиклася, а зараз буде зовсім інший стиль. Мені навіть трішечки страшно, чи все вийде, як я задумала. Але я хочу, щоб мене бачили різною, тому сьогодні я буду танцювати душею», — зізнається маленька зірочка.

Голосуйте за улюблених учасників у телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

«Танці. World Of Dance»: Категорія “Дорослі”

Анастасія Спиця

бродвейський джаз

Анастасія — учениця легендарного суперфіналіста першого сезону «Танцюють всі», талановитого хореографа-постановника і засновника D’Arts Dance Project Миколи Бойченка. Коли Настя потрапила в його колектив, саме Микола закохав її у джаз, навчив майстерності і допоміг віднайти в цьому ефектному танцювальному стилю власну подачу.

«Мюзикли мене надихають. Якби я народилася в Америці і виступала на Бродвеї — точно була б зіркою», — впевнена дівчина.

Настя живе джазом вже 10 років, щодня з вдячністю згадуючи свого геніального вчителя.

«Коля навчив мене, як круто можно показати себе некрасивою, смішною, незграбною. Як майстерно можна обіграти на сцені недосконалість. Завдяки йому я почала експериментувати і поставила номер, з яким сьогодні вийду на сцену World of Dance», — говорить Настя.

Танці на СТБ для неї — подвійна мрія: підкорити сцену найвідомішого професійного танцювального проєкту і закохати українців у бродвейський джаз.

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Віктор Томашек

32 роки, Одеса

джаз-модерн

Випускник Київського державного хореографічного училища. Прем’єр Одеського національного театру опери і балету. Лауреат міжнародних конкурсів.

Віктор — один з топових танцівників України за версією легендарного шоу «Танцюють всі». За всі сезони проєкту він був єдиним представником балету серед учасників та фаворитом членів журі. У своєму сезоні дійшов до фіналу, але за крок до перемоги отримав травму ноги просто під час виступу на сцені. У шоковому стані Віктор дотанцював свій номер до кінця, а після був змушений припинити участь.

«На той момент я відчував, що моє життя руйнується. В мене щойно народилася дитина, а я залишився без роботи з травмою, яка поставила під сумнів усю мою подальшу танцювальну кар’єру», — згадує непростий період Віктор.

Тривала та коштовна реабілітація потребувала грошей. Тож довелося пуанти і сцену змінити на водійське кермо та міські дороги — Віктор почав підробляти таксистом. Що відчуває в такій ситуації провідний соліст – знає тільки він. Емоційно пригнічений, із заниженою самооцінкою та щоденним страхом випадково зустріти когось із театру.

Хоча й лікарі та тренер не давали жодних прогнозів, він не припиняв тренувань. Навіть не розглядав інших варіантів свого професійного майбутнього, крім танців. А син, з яким у Віктора від народження був особливий зв’язок, став йому найсильнішою мотивацією. Ціною неймовірних зусиль і віри у себе Віктор повернувся на сцену. Щорічно гастролює і виконує провідні партії на кращих сценах Франції, Німеччини, Італії, Голландії. В його репертуарі такі балети як “Лускунчик”, “Дон Кіхот”, “Спартак”, “Лебедине озеро”, “Жизель”, “Корсар” та інші.

«Я хочу бути для сина прикладом. Хочу досягати усіх можливостей в своїй кар’єрі заради нього. Тому я тут — в проєкті World of Dance. І це неймовірні відчуття. Можливо, цього разу я вже доведу до кінця справу, розпочату в Танцях на СТБ кілька років тому», — сподівається Віктор.

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Аміран Вєсєлов

24 роки, Одеса

dancehall

Аміран за освітою — лікар-анестезіолог. Цього року він закінчив медичний університет. Але в його житті завжди були танці.

Батьки Амірана, натомість, вважали, що в хлопця має бути стабільність і надійна робота. А оскільки вони були для сина авторитетом, він дослухався їхньої думки й вирішив, що медицина — це стабільно. Він насправді захопився навчанням, але всі шість років в універі мріяв про танцювальні проєкти.

«Я був налаштований рятувати життя людей. Проте, після закінчення медуніверситету ти маєш ще пройти інтернатуру — це півтора-три роки, залежно від спеціальності. Я відвідав велику кількість лікарень і врешті-решт знайшов ту, яка погодилася взяти мене на інтернатуру. Проте, це коштувало чималенької суми. І ця умова якось відбила у мене будь-яке бажання продовжувати свій медичний шлях. Я не хочу у такий спосіб вирішувати власну долю», — розповідає Аміран.

Вибір було зроблено на користь улюбленої справи — танців. Але з жорсткою умовою до самого себе: за рік досягнути чималих успіхів в цьому напрямку. Танці на СТБ для Амірана — це наступний крок в його професійному танцювальному розвитку і впевненість, що він рухається у вірному напрямку.

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Єлизавета Нєботова

18 років, Донецьк

паппінг

У 2014 році вона закінчувала 4-й клас і готувалася до свого першого випускного. Ніколи не забуде той момент, коли з батьками вже мала виходити з квартири і раптом їм почали дзвонити близькі та друзі: почалася війна.

В пошуках свого шляху до мрії Єлизавета дуже рано подорослішала. Родині довелося виїхати з рідного міста, через що були певні фінансові скрутнощі. В 12 років Ліза вже давала перші танцювальні майстер класи. А в 13 почала працювала тренеркою — спочатку в дитячій групі, а незабаром і в дорослій. Отримала КМС з акробатики і щотижня виїжджала на змагання по всій Україні.

«До мене в групу ходило 25 людей. І це було так цінно, що вони мені довіряють, їм класно у мене вчитися, а мені — класно їх вчити. Я ставила їм хореографію, ділилася досвідом. Зараз, коли згадую той час, навіть не розумію — як це взагалі мені вдалося в такому віці?», — згадує танцівниця.

Школу вона закінчувала вже екстерном, вивчивши програму 10 та 11 класу за один рік. Єлизавета прагнула професійно розвиватися у танцях, а для цього їй потрібно було перебратися у велике місто, де працюють круті танцівники. Так вона у 16 років опинилася в Києві. І тепер щодня, крок за кроком, іде до своєї великої танцювальної мрії.

Танці на СТБ для неї — можливість заявити, нарешті, про свій талант на великій сцені. Каже, що тренувалася майже цілодобово, відпрацьовуючи зв’язки навіть посеред ночі. І дуже вірить, що країна гідно оцінить її рівень.

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Макс Юдашкін

29 років, Харків

електро

Ведучий івентів, закоханий у танці. У 16 років Макс став тренером стилю popping і вів танцювальні групи. У 18 отримав премію «Кращий танцівник СНД». В 22 став власником Студії танцю, а вже у 23 — танцюючим ведучим. На його рахунку більше 1000 учнів, 500 майстер-класів і величезна кількість яскравих та душевних івентів.

Корпоративи, випускні та гучні події — він веде все! Але найбільше любить весілля за особливу атмосферу, сповнену любов’ю.

«Нікоки не забуду моє перше весілля. Після того, як я станцював для молодят та їхніх гостей, всі жінки почали аплодувати і кричати “на біс”. В той момент відчув себе якоюсь суперзіркою! Звісно, танцював ще й ще. І наприкінці свята дякував гостям, адже завдяки саме такій реакції ти не відпрацьовуєш захід — ти насолоджуєшся своєю роботою», — говорить Макс.

Він легко може поставити молодятам чудовий весільний танець — не тому, що це одна з його послуг, а тому що отримує від цього справжній кайф. А досвід ведучого допоміг Максу стати непоганим психологом. Він одразу бачить, хто з гостей не в гуморі, кого потрібно трішечки розслабити і вміє налагодити контакт з будь-ким.

Сьогодні Макс нарешті здійснить і свою велику мрію вийти на масштабну танцювальну сцену. Він дуже сподівається вразити своїм виступом усю країну і відгукнутись в серцях глядачів позитивними емоціями. Адже дарувати радість і теплі емоції — це те, чим він живе і заради чого розвиває свій талант. А найбільшим стимулом для себе вважатиме, звісно, щирі аплодисменти.

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«Танці. World Of Dance»: Категорія «Команди»

Леван Бобохідзе та Пако Чумбурідзе

Тбілісі

грузинський танець

Леван та Пако — солісти Академічного ансамблю «Aphkhazeti».

Вони знають один одного з дитинства. Познайомилися на концерті в Туреччині, де танцювали в різних ансамблях. А 6 років тому зустрілися знову – відтоді танцюють разом. Танці поєднали їх не тільки в міцну дружбу, а й зробили родиною – три роки тому Пако став хрещеним батьком новонародженої донечки Левана.

В Україні Пако і Леван вже втретє. Встигли побувати з концертами в Чернігові, Житомирі, Києві, Одесі, Хмельницькому, і скрізь відчувають неймовірно теплий прийом.

«Ми дуже любимо Україну. Ви живете в прекрасній країні, і ви для нас – друзі й брати. На відміну від інших європейських країн у вас найтепліша публіка. Кожна поїздка в Україну – це для нас свято. Тому ми дуже любимо українського глядача, а український глядач любить нас. Це відчувається! І це дуже приємно», — говорить Пако.

Тільки-но друзі дізналися про Танці на СТБ, зібралися в Україну без зайвих роздумів.

«Ми постійно танцюємо в ансамблі, даємо концерти по всьому світу, але удвох, а тим паче на таких танцювальних шоу, ніколи не змагалися. Це справжній виклик, і величезна честь для нас, тож ми дуже хвилюємося. Але випробуємо свої сили і зробимо усе, аби підкорити серця українців», — зізнається Леван.

На сцені міжнародного формату World of Dance друзі хочуть гідно представити справжній грузинський танець Пандори. Це горський танець, поєднаний з особливими грузинськими трюками, один із найважчих стилів у світі. Багато хто намагався навчитися йому, та, якщо у тобі не кипить грузинська кров, тобі нічого не вдасться. «Справжній грузинський танець станцює лише справжній грузин!» — запевняють Леван і Пако.

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VDS

Біла Церква

тверк

Ці дівчата ніколи б не зустрілися в одній команді, якби не випадок. Адже ще кілька років тому Вероніка, керівниця танцювального клубу VDS та хореографка колективу, дуже не любила тверк через те, що зазвичай бачила, як вульгарно його танцюють Та одного разу на вечірці до неї підійшла подруга і попросила замінити її на тренуванні, бо вона мала терміново поїхати. Так Вероніка, неочікувано для себе, потрапила на заняття з тверку.

Як професійна танцівниця, вона почала шукати більше інформації та самостійно вивчати тверк. Передивилася купу відео та майстер-класів. І почала розвивати цей напрямок в Білій Церкві.

«Я бачу, що у суспільстві поступово змінюється ставлення до тверку. Навіть наші мами вдома просять навчити їх основним елементам! Питають “покажи, як ти це робиш?”. Сьогодні ми з дівчатами відчуваємо гордість, адже робимо круті постановки, з глибоким сенсом, і представлятимемо свій стиль на такому масштабному проєкті. Але роботи ще багато. Хіп-хоп у нас всі знають, джаз-фанк та латину знають, а тверк досі сприймається як “танець попи”. Він на це не заслуговує», — впевнена Вероніка.

Танці на СТБ для команди VDS — можливість показати всій країні свій рівень. А також довести, що тверк це не вульгарні рухи для нічного закладу, а крутий стиль, гідний того, щоб конкурувати з іншими на професійній танцювальній сцені.

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