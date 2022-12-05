Участники Танцы. World of Dance 2022 выпуск 6: биография

Что известно об участниках 6 выпуска «Танці. World Of Dance»

Они танцуют жизнь, несмотря ни на что. Дарят надежду, а также не теряют любви к каждой минуте сегодняшнего дня. В 6 выпуске на сцену легендарного танцевального шоу «Танці. World Of Dance» вышли новые участники категорий Дети, Взрослые и Команды. Победителя среди них выбирает только зритель. Поэтому предлагаем вспомнить выступления и узнать о танцорах. Что известно об участниках 6 выпуска «Танці. World Of Dance» – читайте в биографиях в материале STB.UA.

«Танці. World of Dance»: Категория «Дети»

B-boy Виктор

9 лет, Киев

брейкданс

Чемпион Европы и бронзовый призер Чемпионата мира по брейкдансу.

В 5 лет Виктор увидел брейк по телевизору и сразу так увлекся им, что решил: он должен стать чемпионом в этом стиле. Еще почти год ушел на то, чтобы уговорить маму отдать его на танцы.

Не все получалось сразу, но Виктор, полностью оправдывая победоносное значение своего имени, оказался очень настойчивым. В 6 лет он поставил себе план на год – покорить несколько сложных элементов – и целенаправленно работал над этим. По 5-6 часов не выходил из репетиционного зала, даже когда все локти и колени были стерты в кровь. Но в свои 7 юный бибой уже гордо демонстрировал приобретенное мастерство и побеждал на батлах.

«Все в жизни дается непросто. И брейкданс – не исключение. Так что приходится много работать, чтобы стать крутым в этом. У меня многие знакомые и одноклассники до сих пор не верят в мой успех, даже когда я занял третье место на чемпионате мира в Париже. Спрашивали: “что, в самом Париже? Докажи”, Наверное, потому, что сами ничего не делают», — говорит бибой.

Танцы на СТБ для Виктора – это шанс показать свое мастерство всей стране. Чтобы больше никто не сомневался, что он крутой бой и настоящий победитель.

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Анастасия Николаенко

14 лет, Кривой Рог

деми классика

Настя занимается традиционной хореографией с 10 лет. В местном ДК увидела других девушек – они были так легки и хрупки, что девочка увлеклась классикой и поняла, что хочет стать такой же.

Из-за генетического заболевания глаз и очень низкого зрения Настя должна постоянно носить очки. Очки мешают во время репетиций, так что к занятиям в зале и выступлениям на сцене девушка меняет их на линзы. Часто бывает такое, что во время тренировок она не видит своего отражения в зеркале, но для Насти это не препятствие на пути к мечте — стать прима-балериной Оперного Театра. Ведь танец она ощущает сердцем, а не глазами.

«У меня постоянно спрашивают: “Ты видишь себя?”. Говорю «да», но на самом деле нет. У меня очень хорошо развито чувство собственного тела. Я чувствую, какое движение ногой или рукой проделала правильно, а какое нет, для этого мне зеркало не нужно», — признается Настя.

Покорить сцену Танцев на СТБ еще одна большая мечта будущей звезды.

«Мне до сих пор не верится, что я здесь. Это казалось мне таким далеким, таким невыполнимым желанием, что сейчас как волшебный сон, от которого очень не хочется просыпаться. Эмоции переполняют до слез», — признается танцовщица.

На сцену международного формата World of Dance Настя выйдет с постановкой «Зеркало души», в которой покажет извечную борьбу между добром и злом. Конечно, в ее постановке добро должно победить. Победит ли в своей категории сама Настя — решать зрителям.

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Даниэла Мусийко и Богдан Бобко

15 и 16 лет, Киев

латина

Чемпионы Европы по бальным танцам в двух категориях.

Они танцуют вместе уже 4 года. Их считают топовой парой, которая находится в самом расцвете танцевальной формы, но такой статус лишь заставляет работать в сто раз больше и упорнее. Главный тренер пары — папа Даниэлы, Павел Мурзин. И отношение к юным чемпионам у него очень требовательное.

«Он нас гоняет! Если где-то не дотащили, не доработали – сразу получаем. Совершенствуем движения и исправляем ошибки. Но это необходимо, без дисциплины и ежедневного труда не будет сильного результата, поэтому работаем по полной», — признаются Даниэла и Богдан.

Они чувствуют друг друга с полуслова и считают, что очень подходят друг другу как танцевальные партнеры. Понимание, поддержка и теплые отношения помогают выдержать безумные ежедневные тренировки.

Танцы на СТБ – первое выступление пары на большом танцевальном телевизионном проекте. Они настроены поразить украинцев своим мастерством и выиграть этот сезон, хотя и не скрывают волнения от нового опыта соревнований.

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B-girl NIKA (Николь Джурик)

9 лет, Винница

брейкданс

Победительница Чемпионата Украины по Олимпийскому Брейкингу-2021.

Уже два года она танцует брейкинг и акробатику. То, что это именно ее стиль, испытала с первого занятия. Сразу решила, что хочет развиваться в этом направлении профессионально и упорно шла к своей цели. В прошлом году Николь победила на чемпионате по Олимпийскому брейкингу и автоматически вошла в детскую олимпийскую сборную Украины.

«Брейкинг – очень тяжелый вид спорта. Здесь нужна сильная физическая подготовка, нужно хорошо качать руки, чтобы выполнять трюки. Возможно из-за этого в нем так много ребят и гораздо меньше девушек. Меня сложные трюки не пугают совсем, наоборот – я горжусь, когда все выходит», – признается Николь.

А близкие отмечают, что ей все удается, потому что девочка очень сильная личность и лидер по жизни.

На соревнованиях ее часто ставят в батлы с ребятами. И бывает такое, что они поначалу ее вообще не воспринимают как серьезную соперницу. Но когда видят как Николь выполняет сложные элементы, сразу меняют свое мнение.

Танцы на СТБ для Николь – отличная возможность раз и навсегда доказать всем ребятам-брейкерам, что не только они умеют круто танцевать этот стиль. А еще девочка мечтает, чтобы мама и тренер ею гордились.

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Дарья Пономаренко

9 лет, Черкассы

контемпорари

Звезда легендарного проекта «Україна має талант». Прошлой осенью Даша поразила страну своим невероятным выступлением на пилоне и получила все три «Да» от судей.

«Это самая сильная пилонистка, которую я видел. А я в этом разбираюсь. Многие взрослые пилонисты не делают таких трюков, как она», — комментировал тогда выступление Даши Евгений Кот.

Миллионные просмотры на ютуб, поклонники в соцсетях и тысячи комментариев от девочек, которые захотели быть похожими на нее. Всего за 3 минуты Даша влюбила страну в танцы на пилоне. Но за нежностью и легкостью ее постановки стоит тяжелый труд и ежедневное усовершенствование сверхсложных трюков, наблюдать за которыми иногда боится даже папа.

Сегодня Даша признается, что даже не ожидала такого успеха. Но звездой себя не ощущает. Напротив, прошлогоднее выступление подтолкнуло юную танцовщицу не останавливаться, чтобы стать еще лучше в своем стиле.

«Просто Даша — девочка с характером настоящего бойца, сложности и слава ее не отвлекают от главной цели», — отмечают близкие.

Она выходит на сцену Танцев на СТБ, чтобы показать стране, как изменилась за это время в профессиональном плане. И снова удивить зрителей, ведь теперь она будет выступать без пилона.

«Для меня танцевать без пилона гораздо труднее, я с ним уже привыкла, а сейчас будет совсем другой стиль. Мне даже немного страшно, все ли получится, как я задумала. Но я хочу, чтобы меня видели разной, поэтому сегодня я буду танцевать душой», — признается маленькая звездочка.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

«Танці. World of Dance»: Категория «Взрослые»

Анастасия Спица

бродвейский джаз

Анастасия – ученица легендарного суперфиналиста первого сезона «Танцуют все», талантливого хореографа-постановщика и основателя D’Arts Dance Project Николая Бойченко. Когда Настя попала в его коллектив, именно Николай влюбил ее в джаз, научил мастерству и помог найти в этом эффектном стиле танца собственную подачу.

«Мюзиклы меня вдохновляют. Если бы я родилась в Америке и выступала на Бродвее – точно была бы звездой», – уверена девушка.

Настя живет джазом уже 10 лет, каждый день с благодарностью вспоминая своего гениального учителя.

«Коля научил меня, как круто можно показать себя некрасивой, смешной, неловкой. Как мастерски можно обыграть на сцене несовершенство. Благодаря ему, я начала экспериментировать и поставила номер, с которым сегодня выйду на сцену World of Dance», — говорит Настя.

Танцы на СТБ для нее – двойная мечта: покорить сцену самого известного профессионального танцевального проекта и влюбить украинцев в бродвейский джаз.

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https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Виктор Томашек

32 года, Одесса

джаз-модерн

Выпускник Киевского государственного хореографического училища. Премьер Одесского национального театра оперы и балета. Лауреат интернациональных конкурсов.

Виктор – один из топовых танцовщиков Украины по версии легендарного шоу «Танцуют все». За все сезоны проекта он являлся единственным представителем балета среди участников и фаворитом членов жюри. В своем сезоне дошел до финала, но в шаге от победы получил травму ноги прямо во время выступления на сцене. В шоковом состоянии Виктор дотанцевал свой номер до конца, а затем был вынужден прекратить участие.

«На тот момент я чувствовал, что моя жизнь рушится. У меня только что родился ребенок, а я остался без работы с травмой, которая подвергла сомнению всю мою дальнейшую танцевальную карьеру», — вспоминает непростой период Виктор.

Длительная реабилитация требовала денежные средства. Пришлось пуанты и сцену сменить на водительский руль и городские дороги — Виктор начал подрабатывать таксистом. Что чувствует в такой ситуации ведущий солист – знает только он. Эмоционально подавленный, с заниженной самооценкой и ежедневным страхом случайно встретить кого-нибудь из театра.

Хотя врачи и тренер не давали никаких прогнозов, он не прекращал тренировок. Даже не рассматривал другие варианты своего профессионального будущего, кроме танцев. А сын, с которым у Виктора с рождения была особая связь, стал ему сильнейшей мотивацией. Ценой невероятных усилий и веры Виктор вернулся на сцену. Ежегодно гастролирует и исполняет ведущие партии на лучших сценах Франции, Германии, Италии, Голландии. В его репертуаре такие балеты как «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Спартак», «Лебединое озеро», «Жизель», «Корсар» и другие.

«Я хочу быть для сына примером. Хочу добиваться всех возможностей в своей карьере ради него. Поэтому я здесь – в проекте World of Dance. И это невероятные ощущения. Возможно, на этот раз я доведу до конца дело, начатое в Танцах на СТБ несколько лет назад», — надеется Виктор.

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Амиран Веселов

24 года, Одесса

dancehall

Амиран по образованию – врач-анестезиолог. В этом году он окончил медицинский университет. Но в его жизни всегда были танцы.

Родители Амирана считали, что у парня должна быть стабильность и надежная работа. А поскольку они были для сына авторитетом, он прислушался к их мнению и решил, что медицина — это стабильно. Он действительно увлекся учебой, но все шесть лет в универе мечтал о танцевальных проектах.

«Я был настроен спасать жизнь людей. Однако после окончания медуниверситета ты должен еще пройти интернатуру — это полтора-три года, в зависимости от специальности. Я посетил большое количество больниц и наконец нашел ту, которая согласилась взять меня на интернатуру. Однако это стоило немалой суммы. И это условие как-то отразило у меня любое желание продолжать свой медицинский путь. Я не хочу таким образом решать свою судьбу», — рассказывает Амиран.

Выбор был сделан в пользу любимого дела – танцев. Но с жестким условием к самому себе: за год добиться немалых успехов в этом направлении. Танцы на СТБ для Амирана — это следующий шаг в его профессиональном танцевальном развитии и уверенность, что он движется в верном направлении.

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Елизавета Неботова

18 лет, Донецк

паппинг

В 2014 году она заканчивала 4-й класс и готовилась к своему первому выпускному. Никогда не забудет тот момент, когда с родителями уже должна выходить из квартиры и вдруг им начали звонить близкие и друзья: началась война.

В поисках своего пути к мечте Елизавета рано повзрослела. Семье пришлось уехать из родного города, из-за чего были определенные финансовые трудности. В 12 лет Лиза уже давала первые танцевальные мастер-классы. А в 13 начала работать тренером — сначала в детской группе, а вскоре и во взрослой. Получила КТС по акробатике и еженедельно выезжала на соревнования по всей Украине.

«Ко мне в группу ходило 25 человек. И это было так ценно, что они мне доверяют, им классно у меня учиться, а мне классно их учить. Я ставила им хореографию, делилась опытом. Сейчас, когда вспоминаю то время, даже не понимаю, как это вообще мне удалось в таком возрасте?», — вспоминает танцовщица.

Школу она заканчивала экстерном, изучив программу 10 и 11 класса за один год. Елизавета стремилась профессионально развиваться в танцах, а для этого ей нужно было перебраться в большой город, где трудятся крутые танцоры. Так она в 16 лет очутилась в Киеве. И теперь каждый день, шаг за шагом, идет к своей великой танцевальной мечте.

Танцы на СТБ для нее – возможность заявить о своем таланте на большой сцене. Говорит, что тренировалась почти круглосуточно, растягивая связки даже ночью. И очень верит, что страна оценит по достоинству ее уровень.

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Макс Юдашкин

29 лет, Харьков

электро

Ведущий ивентов, влюбленный в танцы. В 16 лет Макс стал тренером стиля popping и вел танцевальные группы. В 18 получил премию «Лучший танцовщик СНГ». В 22 стал владельцем Студии танца, а уже в 23 — танцующим ведущим. На его счету более 1000 учеников, 500 мастер-классов и множество ярких и душевных ивентов.

Корпоративы, выпускные и громкие события – он ведет все! Но больше всего любит свадьбу за особую атмосферу, наполненную любовью.

«Никогда не забуду мою первую свадьбу. После того, как я станцевал для молодоженов и их гостей, все женщины стали аплодировать и кричать «на бис». В тот момент почувствовал себя какой-нибудь суперзвездой! Конечно, танцевал еще и еще. И в конце праздника благодарил гостей, ведь благодаря именно такой реакции ты не отрабатываешь мероприятие — ты наслаждаешься своей работой», — говорит Макс.

Он легко может поставить молодоженам отличный свадебный танец — не потому, что это одна из его услуг, а потому что получает от этого настоящий кайф. А опыт ведущего помог Максу стать неплохим психологом. Он сразу видит, кто из гостей не в настроении, кого нужно немного расслабить и умеет наладить контакт с кем-либо.

Сегодня Макс наконец-то осуществит и свою великую мечту выйти на масштабную танцевальную сцену. Он очень надеется поразить своим выступлением всю страну и отозваться в сердцах зрителей положительными эмоциями. Ведь дарить радость и теплые эмоции – это то, чем он живет и ради чего развивает свой талант. А самым большим стимулом для себя будет считать, конечно, искренние аплодисменты.

Голосуйте за любимых участников в телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

«Танці. World of Dance»: Категория «Команды»

Леван Бобохидзе и Пако Чумбуридзе

Тбилиси

грузинский танец

Леван и Пако – солисты Академического ансамбля «Aphkhazeti».

Они знают друг друга с детства. Познакомились на концерте в Турции, где танцевали в разных ансамблях. А 6 лет назад встретились снова – с тех пор танцуют вместе. Танцы объединили их не только в крепкую дружбу, но и сделали семьей – три года назад Пако стал крестным отцом новорожденной дочери Левана.

В Украине Пако и Леван уже в третий раз. Успели побывать с концертами в Чернигове, Житомире, Киеве, Одессе, Хмельницком и везде чувствуют невероятно теплый прием.

«Мы очень любим Украину. Вы живете в прекрасной стране, и вы для нас – друзья и братья. В отличие от других европейских стран у вас самая теплая публика. Каждая поездка в Украину – это для нас праздник. Потому мы очень любим украинского зрителя, а украинский зритель любит нас. Это чувствуется! И это очень приятно», — говорит Пако.

Как только друзья узнали о Танцах на СТБ, собрались в Украину без лишних раздумий.

«Мы постоянно танцуем в ансамбле, даем концерты по всему миру, но вдвоем, а тем более на таких танцевальных шоу, никогда не соревновались. Это настоящий вызов и огромная честь для нас, поэтому мы очень волнуемся. Но испытаем свои силы и сделаем все, чтобы покорить сердца украинцев», – признается Леван.

На сцене международного формата World of Dance друзья хотят достойно представить настоящий грузинский танец Пандоры. Это горный танец, соединенный с особыми грузинскими трюками, один из самых трудных стилей в мире. Многие пытались научиться ему, но если в тебе не кипит грузинская кровь, тебе ничего не удастся.

«Настоящий грузинский танец станцует только настоящий грузин!» – уверяют Леван и Пако.

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VDS

Белая Церковь

тверк

Эти девушки никогда бы не встретились в одной команде, если бы не случай. Ведь еще несколько лет назад Вероника, руководительница танцевального клуба VDS и хореограф коллектива, очень не любила тверк из-за того, что обычно видела, как вульгарно его танцуют. Однажды знакомая попросила ее заменить на тренировке по тверку. Так Вероника, неожиданно для себя, попала на занятия по тверку.

Как профессиональная танцовщица, она принялась искать больше информации и самостоятельно изучать тверк. Посмотрела куча видео и мастер-классов. И начала развивать это направление в Белой Церкви.

«Я вижу, что в обществе постепенно меняется отношение к твёрку. Даже наши мамы дома просят научить их основным элементам! Спрашивают «покажи, как ты это делаешь?». Сегодня мы с девушками чувствуем гордость, ведь делаем крутые постановки, с глубоким смыслом, и будем представлять свой стиль на таком масштабном проекте. Но работы еще много. Хип-хоп у нас все знают, джаз-фанк и латынь знают, а тверк до сих пор воспринимается как танец попы. Он этого не заслуживает», — уверена Вероника.

Танцы на СТБ для команды VDS – возможность показать всей стране свой уровень. А также доказать, что тверк – это не вульгарные движения для ночного заведения, а крутой стиль, достойный того, чтобы конкурировать с другими на профессиональной танцевальной сцене.

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