Легендарное шоу «Україна має талант» бьёт рекорды смотрения не только в эфире, но и в интернете. Этой осенью вся страна снова убедилась, насколько мы, украинцы, талантливы. Пришло время показать, как потрясающе мы танцуем!

В эфир телеканала СТБ возвращаются танцы — один из самых любимых украинцами телевизионных жанров. Совсем скоро лучшие танцоры и танцовщицы страны снова соберутся на главной сцене, чтобы побороться за звание сильнейшего.

Работа над проектом уже начата, и СТБ объявляет о старте кастинга.

Никаких ограничений по возрасту, танцевальному стилю и количеству людей на сцене! Если вы владеете каким-либо танцевальным стилем и хотите стать участником главного события весны, команда проекта ждет вашу заявку. Выберите любой удобный для вас способ:

заполните анкету ;

снимите свой танец на видео и опубликуйте на своей странице в социальных сетях с хештегом #танцінастб; обязательно отметьте официальную страницу СТБ (фейсбук, инстаграм или ТикТок), чтобы мы вас увидели;

или пришлите видео с вашим танцем в Viber, Telegram или WhatsApp на номер +38(067)642–70–14.

Премьера грандиозного танцевального шоу в эфире СТБ состоится весной 2022 года.

Следите за новостями на официальных страницах СТБ, чтобы первыми узнать все подробности о проекте.

Генеральный продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

Производство — творческая студия StarLight Production.

Директор студии — Елизавета Гусева.

Руководитель проекта — Анатолий Максимов (Танцюють всі, Україна має талант, Национальный отбор на Евровидение)