День отца: Наталья Татаринцева поделилась своими воспоминаниями об отце

День отца отмечают каждый год в третье воскресенье июня. Сейчас семейные праздники – особенные. Ведь в условиях войны украинцы еще больше стали ценить дни, которые можно провести в кругу семьи. В этом году День отца выпадает на 19 июня. Ведущая шоу «Танцы» Наталья Татаринцева специально для читателей сайта STB.ua рассказала, какие руководства когда-то давал ей папа. Подробности – далее в материале.

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Папа всегда говорил мне: «делай что хочешь, у тебя есть своя голова на плечах и тебе отвечать за свои поступки». Я благодарна ему за эту свободу в поступках. По жизни это помогало мне продвигаться вперед и не бояться совершать ошибок. Он поддерживал меня во всем: в выборе стать танцовщицей тоже. Даже лично повел меня к своему другу-мастеру.

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Мое лучшее детское воспоминание с папой – это один из Новых годов, когда были только я, папа и мама. Папа тогда накупил много разных фруктов и ананас, который я обожала. В этот же Новый год он позволил мне завести собаку, хотя раньше был против животных и не разрешал мне никого даже с улицы приносить домой.

У меня классный и очень положительный папа. Хотя он сейчас уже на пенсии, но никогда не сидит на месте и всегда найдет, чем заняться.

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