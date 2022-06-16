День батька: Наталія Татаринцева поділилася своїми спогадами про батька

День батька відзначають щороку в третю неділю червня. Зараз сімейні свята – особливі. Адже в умовах війни українці ще більше почали цінувати дні, які можна провести в колі родини. Цьогоріч День батька припадає на 19 червня. Ведуча шоу «Танці» Наталя Татарінцева спеціально для читачів сайту STB.ua розповіла, які настанови колись давав їй тато. Подробиці – далі в матеріалі.

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Тато завжди казав мені: “роби, що хочеш, у тебе є своя голова на плечах і тобі відповідати за свої вчинки”. Я вдячна йому за цю свободу у вчинках. По життю це допомагало мені просуватися вперед і не боятися робити помилок. Він підтримував мене у всьому: у виборі стати танцівницею, у виборі зробити перше тату. Навіть особисто повів мене до свого друга-майстра.

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Мій найкращий дитячий спогад з татом – це один із Нових років, коли були тільки я, тато і мама. Тато тоді накупив багато різних фруктів і ананас, який я обожнювала. У цей же Новий рік він дозволив мені завести собаку, хоча раніше був проти тварин і не дозволяв мені нікого навіть з вулиці приносити додому.

У мене класний і дуже позитивний тато. Хоча він зараз вже на пенсії, але ніколи не сидить на місці і завжди знайде чим зайнятись. У цьому я в нього! ʼ

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