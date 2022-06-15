День батька 2022: Ведучі програми Вікна-новини поділилися теплими спогадами про татусів

У третю неділю червня святкують Всесвітній день батька. В 2022 році це буде 19 червня. До свята на честь батька ведучі програми «Вікна-новини» розповіли про своїх татусів, якими вони їх пам’ятають з дитинства, та емоції, що з ними пов’язані. Подробиці ― в матеріалі СТБ.

Тетяна Висоцька, ведуча «Вікна-новини» і «Таємниці ДНК»:

Для мене тато ще й учитель ― це він привів мене в професію. Ще зі школи прискіпливо вичитував домашні твори, так само вимогливо учив ставитися до всього. Ми говоримо про все ― геополітику, прочитані книжки. Я часто згадую, як ми разом у дитинстві співали пісень ― він гарно співає, не я.

Я дуже ним пишаюся, тато прищепив мені не лише любов до професії, а й відповідальність по життю і любов до землі ― він дуже вправний садівник, такої любові до рослин, розуміння, ще пошукати. З появою дачі в моїй родині у нас із татом з’явилося ще більше тем для розмов! Тато, я дуже пишаюся тобою і вдячна за всі уроки! Особливо за наші співи в моєму дитинстві.

Яна Брензей, ведуча «Вікна-новини»:

«Завжди май свою думку» ― це те, чому тато вчив мене з самого дитинства. Вчив і разом із тим купував книжки, науково-популярні журнали, відправляв на екскурсії, аби ця думка будувалася на знанні, на усвідомленні того, який світ складний і різнобарвний.

Мій найкращий дитячий спогад, пов’язаний з татом, ― коли мені було років 4-5, я прокидаюся, і в кімнату заходить мій тато, якого я не бачила цілу вічність (за дитячими мірками). Він був на заробітках за кордоном і щойно повернувся. Тато обіймає мене і дає пачку з якимись яскравими цукерками, яких я ніколи до того не бачила і не куштувала. Це желейні ведмедики! Справжній делікатес у Запоріжжі 90-х. Тато завжди вмів розширяти мої горизонти!

З першого дня великої війни мій тато займається волонтерством. Їздить на передові позиції, допомагає хлопцям і дівчатам, чим може. Він мій герой! Дякую, тату, що навчив мене думати, розширяти горизонти, любити, відстоювати себе. А ще — довго гуляти пішки. Це й досі моя улюблена фізична активність.

Ольга Кучер, ведуча «Вікна-новини»:

Мій тато навчив мене жити одним днем. Він каже ― якщо ти можеш отримувати задоволення від життя зараз, то роби це. А як не зможеш, то і не робитимеш. Я завжди сміялася з цих простих слів, але ця фраза містить глибокий філософський зміст про плинність буття і те, що наше життя ― це найбільший дар і треба вміти цінувати його.

Моє дитинство припало на «голодні» 90-ті: розруха, безробіття, біднота. Але в якийсь день батько приходить з роботи і приносить цілий ящик морозива! Морозива! ЯЩИК! І ми з братом не віримо своєму щастю, а тоді були перебої з електрикою і морозиво могло розтанути. Тому ми пішли по гуртожитку і роздали те морозиво іншим дітям «голодних» 90-х ― дивовижні відчуття і спогади на все життя!

Пишаюсь своїм татом за те, що він завжди лишався добрим зі мною. У якій скруті ми б не були, що б не ставалося з нашою родиною ― він усе витримав і був завжди поруч опорою для мене.

Доля виявилася жорсткою з нами, ми лишилися з татом удвох. Але він зміг пережити горе нашої родини, вистояв і ми підтримали одне одного. Я завжди буду йому вдячна за це.

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