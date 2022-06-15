День отца 2022: Ведущие программы Вікна-новини поделились теплыми воспоминаниями о папах

В третье воскресенье июня отмечают Всемирный день отца. В 2022 году это будет 19 июня. К празднику в честь отца ведущие программы «Вікна-новини» рассказали о своих папах, какими они их помнят с детства, и эмоции, которые с ними связаны. Подробности ― в материале СТБ.

Татьяна Высоцкая, ведущая «Вікна-новини», «Тайны ДНК»:

Для меня папа еще и учитель ― это он привел меня в профессию. Еще со школы придирчиво вычитывал домашние задания, произведения, так же требовательно учил относиться ко всему. Мы говорим обо всем ― геополитике, прочитанных книгах. Я часто вспоминаю, как мы вместе в детстве пели песни ― он хорошо поет, не я.

Я очень им горжусь, папа привил мне не только любовь к профессии, но и ответственность по жизни и любовь к земле ― он очень ловкий садовник, такой любви к растениям, понимания, еще поискать. С появлением дачи в моей семье у нас с папой появилось еще больше тем для разговоров! Папа, я очень горжусь тобой и благодарна за все уроки! Особенно за наше пение в моем детстве.

Яна Брензей, ведущая «Вікна-новини»:

«Всегда имей свое мнение», ― это то, чему папа учил меня с самого детства. Учил и вместе с тем покупал книги, научно-популярные журналы, отправлял на экскурсии, чтобы эта мысль строилась на знании, на осознании того, какой мир сложный и разносторонний.

Мое лучшее детское воспоминание, связанное с папой, ― когда мне было лет 4-5, я просыпаюсь, и в комнату заходит мой папа, которого я не видела целую вечность (по детским меркам). Он был на заработках за границей и только вернулся. Папа обнимает меня и дает пачку с какими-то яркими конфетами, которых я никогда до этого не видела и не пробовала. Это желейные мишки! Настоящий деликатес в Запорожье 90-х. Папа всегда умел расширять мои горизонты!

С первого дня войны мой папа занимается волонтерством. Ездит на передовые позиции, помогает ребятам, чем может. Он мой герой! Спасибо, что научил меня думать, расширять горизонты, любить, отстаивать себя. А еще – долго гулять пешком. Это до сих пор моя любимая физическая активность.

Ольга Кучер, ведущая «Вікна-новини»:

Мой папа научил меня жить одним днем. Он говорит – если ты можешь получать удовольствие от жизни сейчас, то делай это. А если не сможешь, то и не будешь делать. Я всегда смеялась над этими простыми словами, но эта фраза содержит глубокое философское содержание о текучести бытия и том, что наша жизнь – это величайший дар и надо уметь ценить его.

Мое детство пришлось на «голодные» 90-е: разруха, безработица, бедность. Но в какой-то день отец приходит с работы и приносит целый ящик мороженого! Мороженого! ЯЩИК! И мы с братом не верим своему счастью, а тогда были перебои с электричеством и мороженое могло растаять. Поэтому мы пошли по общежитию и раздали это мороженое другим детям «голодных» 90-х ― удивительные ощущения и воспоминания на всю жизнь!

Горжусь своим папой за то, что он оставался добрым со мной. В каких бы трудностях мы ни были, что бы ни случалось с нашей семьей ― он все выдержал и был всегда рядом опорой для меня.

Судьба оказалась жестокой с нами, мы остались с папой вдвоем. Но он смог пережить горе нашей семьи, выстоял и мы поддержали друг друга. Я всегда буду ему благодарна за это.

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