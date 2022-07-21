Рубрика Херсонські Голоси від ведучої СТБ Тетяни Висоцької – про спробу евакуації

Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Всі проєкти
ru

Рубрика #Херсонські голоси від ведучої СТБ Тетяни Висоцької: «Намагання виїхати в перший день, потрапляння під обстріл Антонівського мосту, а тепер випробування окупацією»

21.07.2022

У своїх соцмережах ведуча Вікна-новини на СТБ Тетяна Висоцька започаткувала рубрику #ХерсонськіГолоси: у ній вона розказує історії українців із Херсону, які їй надсилають в особисті повідомлення. Докладніше — у матеріалі на STB.UA

Херсонські голоси 3

На своїх сторінках ведуча поділилася ще однією історією українців з окупованого Херсону.

«Намагання виїхати в перший день, потрапляння під обстріл Антонівського мосту, а тепер випробування окупацією і ― вірш. Такі вони сьогодні, #ХерсонськіГолоси. Дякую за довіру і щирість, люди! Дякую за вашу витримку і силу! Поки ми всі чекаємо на перемогу, я чекаю на ваші сторії в особисті, нехай гучно звучить – #ХерсонцеУкраїна», ― пише Таня Висоцька.

Більше на тему: Рубрика #ХерсонськіГолоси від ведучої СТБ Тетяни Висоцької: «До мене приходили орки додому, зо три десятки, оточили будинок, мене шукали»

«Вже у перший день війни наше авто потрапило під обстріл за Антонівським мостом, коли багато людей їхали з Херсона. Ми дивом уціліли і вирвались з того пекла. У Херсоні ми орендували квартиру. Як все почалося, вирішили їхати додому ― до батьків чоловіка в село. То єдина дорога до нашого села. Проїхати нею знову ми зважилися потім лише через 2 місяці.

За мостом є пост дорожньої поліції ― невеличка будівля з українським Прапором. Але вже за нею ми побачили чоловічків у зеленій формі, у касці, із закритим обличчям та брудно-білою пов’язкою на рукаві. Я старалася дивитися прямо, та повторювала як мантру “Спокійно, ми мирні люди, ми їдемо додому, все буде добре, по нам стріляти не будуть”. Все ж автомати та щось дуже велике у їхніх руках наганяли тривогу.

Один з них стояв на трасі, його очі були чорні та розкосі, і цей страшний пронизливий погляд, здавалося, зупинився на мені. Ми скинули швидкість, думали, що нас зупинять, але він просто кивнув. Увесь транспорт рухався у колоні на середній швидкості. Проїхали…

Потім було дуже гучно! Здавалося, що гримить все небо, було багато чорного диму. На наших очах вибухнула газель. Боляче усвідомлювати, що загинули люди, з якими ми лише кілька хвилин тому  спілкувалися, коли стояли у півтрагодинному заторі. Не знаю як, але моєму чоловіку вдалося розвернутися. У мене досі перед очима той смаглявий юнак, який біг за нашою автівкою та щось  кричав. Я повернулася відчинити задні двері, щоб впустити його, і побачила майже впритул танк, який направляв дуло прямо на нас. Потім  постріли, глина, щебінь, осколки на лобовому склі ― вибух! ― це був джип, який їхав попереду… Знову біль ― загинули люди.

Ми пригнулися і їхали в нікуди… Донька сильно кричала та плакала, для її підліткового віку це був величезний стрес! Була думка хапати документи, переноску з кішкою, вискакувати на ходу та скочуватися убік. Бог уберіг! Наше авто вціліло, ми виїхали на міст, поверталися у місто на шаленій швидкості, а перед нами їхав автобус із вибитими вікнами, позаду ― порожній міст! Дякувати Богу, врятувалися! А ось той смаглявий юнак?.. Не знаю…

У Херсоні все було ще спокійно, це наче 2 паралельні світи: їздили маршрутки, метушилися люди, діти гралися на майданчику. Але вже через дві години ми сиділи в укритті…

Згорівша газель ще довго стояла посеред дороги біля мосту, від джипа майже нічого не лишилося, зараз про ті події нагадує лише провалля у асфальті. Та, на жаль, провалля лишилося в середині кожного члена моєї сім’ї: у мене, в чоловіка, у доньки та у кицьки ― це була її перша подорож.

У нашій багатоповерхівці був підвал, який мешканці власноруч облаштували під бомбосховище: зробили запаси води, облаштували санвузол, невеличкі вікна затулили мішками з піском, зробили місця для сидіння та ночівлі. Кілька ночей ми з донькою там і ночували. Я не кажу спали, бо було дуже страшно.

А того дня, коли місто обстрілювали, у підвалі було наскільки багато людей, що було важко дихати, чи то від паніки, чи то і справді, не вистачало кисню… А в цей час у сусідньому дворі людей, що вийшли з укриття просто розірвало на шматки, палав наш ТРЦ “Фабрика”, а у школі неподалік повилітали вікна… Ми трималися за руки і молилися…

 Більше на тему: Рубрика #ХерсонськіГолоси від ведучої СТБ Тетяни Висоцької: У мене чітка позиція – я в себе вдома, хай вони йдуть

Зараз ми вдома, але ми в окупації. І це вже нова історія. Ось вірш написався:

Знову ранок. Прокинулись. Добре.

Ми живі. Гул ракет прогримів,

Розумію, що десь буде горе,

Що сьогодні не станеться див…

Умикаю “Єдині новини”,

О дев’ятій мовчу з усіма…

Не вміщається біль у хвилину,

У свідомості ― досі зима.

Треба жити! Піду вип’ю кави,

Нагодую пухнастих котів.

Інтернет на горі упіймаю,

Подзвоню до рідненьких батьків.

Як почую їх голос ― радію,

А як ні ― то чекаю весь день

Хоча б смайлик ― маленьку надію,

Що в мережі вже є абонент.

Знайду сили, піду до крамниці,

Мейд-ін-раша товар ― якість дно.

Ну а ціни ― в кошмарах не сниться.

Та знецінене наше зерно!

Наші землі ру$ня обкрадає,

За ці ж гроші купує людей.

“10 тисяч рублєй, только дайтє

Паспарта сваі паскарєй!”

Є нуждені, а є і продажні,

Вишиванку зняли і пішли,

Але більше, звичайно, нас справжніх,

Українців на рідній землі!

Ми без зброї ― її в нас забрали,

Без символіки ― здерли, зняли.

Ми без влади ― усі потікали.

Без зв’язку, лиш злощасне +7

Ми не їдемо, ми в себе вдома,

Захопити ― не значить зламать!

Та безсилля породжує втому.

Знаю, треба іще почекать!».

Якщо у вас є історії особиста чи близьких, яку має дізнатись якомога більше українців, пишіть Тетяні в особисті повідомлення в соцмережах.

Інстаграм: https://www.instagram.com/t.vysotska/

Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000474422312

Конфіденційність гарантована!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Херсонські голоси - історія 2
Телеканал СТБ

Рубрика #ХерсонськіГолоси від ведучої СТБ Тетяни Висоцької: «До мене приходили орки додому, зо три десятки, оточили будинок, мене шукали»

 Робимо добро разом
Телеканал СТБ

Творимо добро разом із зірками СТБ та Dobro.ua: історії, які варто підтримати

 Рубрика Херсонські Голоси від ведучої СТБ Тетяни Висоцької – про спробу евакуації
Телеканал СТБ

Ведуча СТБ Тетяна Висоцька про повернення до Києва: Донька на власні очі переконалася, що тато її міцно захищає

 Рубрика Херсонські Голоси від ведучої СТБ Тетяни Висоцької – про спробу евакуації
Телеканал СТБ

Ведучі програми «Вікна-новини» поділилися теплими спогадами про татусів до Дня батька

 Тетяна Висоцька
Телеканал СТБ

100 днів суцільного жаху: ведучі програми «Вікна-новини» поділилися переживаннями під час війни

 тетяна висоцька
Телеканал СТБ

Тетяна Висоцька: світ дорослих провалив Міжнародний день захисту дітей
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати