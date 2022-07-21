Рубрика Херсонські Голоси від ведучої СТБ Тетяни Висоцької – про спробу евакуації

У своїх соцмережах ведуча Вікна-новини на СТБ Тетяна Висоцька започаткувала рубрику #ХерсонськіГолоси: у ній вона розказує історії українців із Херсону, які їй надсилають в особисті повідомлення. Докладніше — у матеріалі на STB.UA

На своїх сторінках ведуча поділилася ще однією історією українців з окупованого Херсону.

«Намагання виїхати в перший день, потрапляння під обстріл Антонівського мосту, а тепер випробування окупацією і ― вірш. Такі вони сьогодні, #ХерсонськіГолоси. Дякую за довіру і щирість, люди! Дякую за вашу витримку і силу! Поки ми всі чекаємо на перемогу, я чекаю на ваші сторії в особисті, нехай гучно звучить – #ХерсонцеУкраїна», ― пише Таня Висоцька.

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«Вже у перший день війни наше авто потрапило під обстріл за Антонівським мостом, коли багато людей їхали з Херсона. Ми дивом уціліли і вирвались з того пекла. У Херсоні ми орендували квартиру. Як все почалося, вирішили їхати додому ― до батьків чоловіка в село. То єдина дорога до нашого села. Проїхати нею знову ми зважилися потім лише через 2 місяці.

За мостом є пост дорожньої поліції ― невеличка будівля з українським Прапором. Але вже за нею ми побачили чоловічків у зеленій формі, у касці, із закритим обличчям та брудно-білою пов’язкою на рукаві. Я старалася дивитися прямо, та повторювала як мантру “Спокійно, ми мирні люди, ми їдемо додому, все буде добре, по нам стріляти не будуть”. Все ж автомати та щось дуже велике у їхніх руках наганяли тривогу.

Один з них стояв на трасі, його очі були чорні та розкосі, і цей страшний пронизливий погляд, здавалося, зупинився на мені. Ми скинули швидкість, думали, що нас зупинять, але він просто кивнув. Увесь транспорт рухався у колоні на середній швидкості. Проїхали…

Потім було дуже гучно! Здавалося, що гримить все небо, було багато чорного диму. На наших очах вибухнула газель. Боляче усвідомлювати, що загинули люди, з якими ми лише кілька хвилин тому спілкувалися, коли стояли у півтрагодинному заторі. Не знаю як, але моєму чоловіку вдалося розвернутися. У мене досі перед очима той смаглявий юнак, який біг за нашою автівкою та щось кричав. Я повернулася відчинити задні двері, щоб впустити його, і побачила майже впритул танк, який направляв дуло прямо на нас. Потім постріли, глина, щебінь, осколки на лобовому склі ― вибух! ― це був джип, який їхав попереду… Знову біль ― загинули люди.

Ми пригнулися і їхали в нікуди… Донька сильно кричала та плакала, для її підліткового віку це був величезний стрес! Була думка хапати документи, переноску з кішкою, вискакувати на ходу та скочуватися убік. Бог уберіг! Наше авто вціліло, ми виїхали на міст, поверталися у місто на шаленій швидкості, а перед нами їхав автобус із вибитими вікнами, позаду ― порожній міст! Дякувати Богу, врятувалися! А ось той смаглявий юнак?.. Не знаю…

У Херсоні все було ще спокійно, це наче 2 паралельні світи: їздили маршрутки, метушилися люди, діти гралися на майданчику. Але вже через дві години ми сиділи в укритті…

Згорівша газель ще довго стояла посеред дороги біля мосту, від джипа майже нічого не лишилося, зараз про ті події нагадує лише провалля у асфальті. Та, на жаль, провалля лишилося в середині кожного члена моєї сім’ї: у мене, в чоловіка, у доньки та у кицьки ― це була її перша подорож.

У нашій багатоповерхівці був підвал, який мешканці власноруч облаштували під бомбосховище: зробили запаси води, облаштували санвузол, невеличкі вікна затулили мішками з піском, зробили місця для сидіння та ночівлі. Кілька ночей ми з донькою там і ночували. Я не кажу спали, бо було дуже страшно.

А того дня, коли місто обстрілювали, у підвалі було наскільки багато людей, що було важко дихати, чи то від паніки, чи то і справді, не вистачало кисню… А в цей час у сусідньому дворі людей, що вийшли з укриття просто розірвало на шматки, палав наш ТРЦ “Фабрика”, а у школі неподалік повилітали вікна… Ми трималися за руки і молилися…