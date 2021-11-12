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Танцы возвращаются на СТБ!

12.11.2021

Легендарное шоу «Україна має талант» бьёт рекорды смотрения не только в эфире, но и в интернете. Этой осенью вся страна снова убедилась, насколько мы, украинцы, талантливы. Пришло время показать, как потрясающе мы танцуем! 

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 3 от 06.11.2021

танцы на стб

В эфир телеканала СТБ возвращаются танцы – один из самых любимых украинцами телевизионных жанров. Совсем скоро лучшие танцоры и танцовщицы страны снова соберутся на главной сцене, чтобы побороться за звание сильнейшего.

Работа над проектом уже начата, и СТБ объявляет о старте кастинга. 

Если вы владеете каким-либо танцевальным стилем и хотите стать участником главного события весны, команда проекта ждет вашу заявку. Никаких ограничений по возрасту, танцевальному стилю и количеству людей на сцене! Выберите любой удобный для вас способ:

  • заполните анкету на сайте СТБ ЗДЕСЬ;
  • снимите свой танец на видео и опубликуйте на своей странице в социальных сетях с хештегом #танцінастб; обязательно отметьте официальную страницу СТБ (фейсбук, инстаграм или тикток), чтобы мы вас увидели; 
  • или пришлите видео с вашим танцем в Viber, Telegram или WhatsApp на номер +38 (067) 642–70–14.

Премьера грандиозного танцевального шоу в эфире СТБ состоится весной 2022 года. Следите за новостями на официальных страницах СТБ, чтобы первыми узнать все подробности о проекте.

Генеральный продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

Производство — творческая студия StarLightProduction.

Директор студии — Елизавета Гусева.

Руководитель проекта — Анатолий Максимов («Танцюють всі», «Україна має талант», Национальный отбор на Евровидение).

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