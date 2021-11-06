Вы смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 3 от 06.11.2021 на сайте СТБ!

Очередную борьбу за возможность продолжить участие в шоу откроет популярный блогер с 3-миллионной аудиторией на YouTube Андрей Немодрук. В своем блоге парень снимает пародии на разные голоса звезд и на популярные клипы. В 3 выпуске шоу Україна має талант 2021 именно этим талантом Андрей попытается поразить тройку судей. Оценят ли Сергей, Ксения и Евгений пародии на Владимира Зеленского, Виктора Януковича, Александра Лукашенко и персонажей из любимых мультфильмов? Узнайте прямо сейчас.

Не пропустите выступление Артема Шошина и Елены Салтыковой, в котором они «прокричат» об экологических проблемах, и рэп от учительницы биологии Ольги Халепы – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 3 от 06.11.2021.

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 3 от 06.11.2021

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 3 от 06.11.2021 – часть 2