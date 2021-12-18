В продолжении 9 выпуска шоу Україна має талант 2021 слепой вокалист Геннадий Суменков осуществит свою мечту и выйдет на большую сцену. Мужчина – уличный музыкант. Каждый вечер он выходит на улицы Харькова, чтобы выполнить особую миссию – принести счастье и радость людям. Интересно, оценят ли судьи его вокальные данные? Покажет шоу Україна має талант от 18.12.2021.

Duo Paradise – влюбленная пара гимнастов, которая прямо сейчас на сцене легендарного талант-шоу поразит чувственным и горячим номером. Их движения и сверхсложные трюки будут удивлять и завораживать. Не пропустите – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 9 от 18.12.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 9 от 18.12.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 9 от 18.12.2021 – часть 3