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Video: Україна має талант 2021 выпуск 9 часть 1 от 18.12.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 9 часть 1 от 18 декабря 2021. Новые участники Україна має талант начинают путь на кастинге. Смотрите, что в 9 выпуске Україна має талант 2021 скажут судьи
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Олег Слободян в шоу Україна має талант 2021 выпуск 9 от 18.12.2021 развенчает стереотип о бандуристах. Участник предстанет перед судьей в нетипичном для бандуриста образе. Мускулистый мужчина без основных атрибутов украинских музыкантов – вышиванки и шароваров – сыграет рок на бандуре, которая будет пылать! Хотите услышать легендарный хит Nirvana Smells Like Teen Spirit на бандуре? Оставайтесь с СТБ.

Не пропустите фристайл-шоу от Михаила Шевченко и настоящую магию, в которую заставит поверить иллюзионист Владислав Кочугура, – ​​смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 9 от 18.12.2021 на сайте телеканала СТБ.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 9 от 18.12.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 9 от 18.12.2021 – часть 2