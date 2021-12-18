Олег Слободян в шоу Україна має талант 2021 выпуск 9 от 18.12.2021 развенчает стереотип о бандуристах. Участник предстанет перед судьей в нетипичном для бандуриста образе. Мускулистый мужчина без основных атрибутов украинских музыкантов – вышиванки и шароваров – сыграет рок на бандуре, которая будет пылать! Хотите услышать легендарный хит Nirvana Smells Like Teen Spirit на бандуре? Оставайтесь с СТБ.

Не пропустите фристайл-шоу от Михаила Шевченко и настоящую магию, в которую заставит поверить иллюзионист Владислав Кочугура, – ​​смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 9 от 18.12.2021 на сайте телеканала СТБ.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 9 от 18.12.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 9 от 18.12.2021 – часть 2