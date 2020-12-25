Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Финал Україна має талант 2021 выпуск 10 часть 3 от 25.12.2021

Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 часть 3 от 25 декабря 2021. Финалисты Україна має талант покажут лучшие номера. Смотрите, что произойдет в финале 10 выпуска Україна має талант 2021
Смотрите также
Выпуск 10 |Часть 1 |25.12.2021| Сезон 2021
Финал Україна має талант 2021 выпуск 10 часть 1 от 25.12.2021...
Выпуск 10 |Часть 2 |25.12.2021| Сезон 2021
Финал Україна має талант 2021 выпуск 10 часть 2 от 25.12.2021...
Выпуск 9 |Часть 1 |18.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 9 часть 1 от 18.12.2021...
Выпуск 9 |Часть 2 |18.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 9 часть 2 от 18.12.2021...
Выпуск 9 |Часть 3 |18.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 9 часть 3 от 18.12.2021...
Выпуск 8 |Часть 1 |11.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 8 часть 1 от 11.12.2021...
Выпуск 10 | 25.12.2021 | Сезон 2021

Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021 на СТБ.

Позади невероятные выступления финалистов, которые в очередной раз доказали свой талант. Впереди самое важное – ожидание объявления результатов зрительского голосования. Кто вырвался вперед и покорил зрителей в финале? Узнайте прямо сейчас!

В 10 выпуске шоу Україна має талант 2021 вы увидите эксклюзивный номер в исполнении Евгения Кота и его жены, чемпионки мира по танцам на пилоне Натальи Татаринцевой. В прямом эфире пара исполнит общий танец, от которого вы не сможете оторвать взгляд. Оставайтесь с нами – впереди вас ждет настоящий эксклюзив.

Не пропустите оглашение результатов зрительского голосования – смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021. Узнайте, кто стал победителем легендарного талант-шоу!

Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021