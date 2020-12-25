Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021 на СТБ.

Позади невероятные выступления финалистов, которые в очередной раз доказали свой талант. Впереди самое важное – ожидание объявления результатов зрительского голосования. Кто вырвался вперед и покорил зрителей в финале? Узнайте прямо сейчас!

В 10 выпуске шоу Україна має талант 2021 вы увидите эксклюзивный номер в исполнении Евгения Кота и его жены, чемпионки мира по танцам на пилоне Натальи Татаринцевой. В прямом эфире пара исполнит общий танец, от которого вы не сможете оторвать взгляд. Оставайтесь с нами – впереди вас ждет настоящий эксклюзив.

Не пропустите оглашение результатов зрительского голосования – смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021. Узнайте, кто стал победителем легендарного талант-шоу!

Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021