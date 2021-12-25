Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021 на СТБ.

Позаду неймовірні виступи фіналістів, які вкотре довели свій талант. Попереду найважливіше – очікування оголошення результатів глядацького голосування. Хто вирвався вперед і підкорив глядачів у фіналі? Дізнайтеся просто зараз!

У 10 випуску шоу Україна має талант 2021 ви побачите ексклюзивний номер у виконанні Євгена Кота та його дружини, чемпіонки світу з танців на пілоні Наталії Татаринцевої. У прямому ефірі пара виконає спільний танець, від якого ви не зможете відірвати погляд. Залишайтеся з нами – попереду на вас чекає справжній ексклюзив.

Не пропустіть оголошення результатів глядацького голосування – дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021. Дізнайтеся, хто став переможцем легендарного талант-шоу!

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021