Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Фінал Україна має талант 2021 випуск 10 частина 3 від 25.12.2021

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 рік 10 частина 3 від 25 грудня 2021. Фіналісти Україна має талант покажуть найкращі номери. Дивіться, що відбудеться у фіналі 10 випуску Україна має талант 2021
Дивіться також
Випуск 10 |Частина 1 |25.12.2021| Сезон 2021
Фінал Україна має талант 2021 випуск 10 частина 1 від 25.12.2021...
Випуск 10 |Частина 2 |25.12.2021| Сезон 2021
Фінал Україна має талант 2021 випуск 10 частина 2 від 25.12.2021...
Выпуск 9 |Частина 1 |18.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 9 частина 1 від 18.12.2021...
Выпуск 9 |Частина 2 |18.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 9 частина 2 від 18.12.2021...
Выпуск 9 |Частина 3 |18.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 9 частина 3 від 18.12.2021...
Випуск 8 |Частина 1 |11.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 8 частина 1 від 11.12.2021...
Випуск 10 | 25.12.2021 | Сезон 2021

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021 на СТБ.

Позаду неймовірні виступи фіналістів, які вкотре довели свій талант. Попереду найважливіше – очікування оголошення результатів глядацького голосування. Хто вирвався вперед і підкорив глядачів у фіналі? Дізнайтеся просто зараз!

У 10 випуску шоу Україна має талант 2021 ви побачите ексклюзивний номер у виконанні Євгена Кота та його дружини, чемпіонки світу з танців на пілоні Наталії Татаринцевої. У прямому ефірі пара виконає спільний танець, від якого ви не зможете відірвати погляд. Залишайтеся з нами – попереду на вас чекає справжній ексклюзив.

Не пропустіть оголошення результатів глядацького голосування – дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021. Дізнайтеся, хто став переможцем легендарного талант-шоу!

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021