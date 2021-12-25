Триває фінал шоу Україна має талант 2021 випуск 10! Менталісти Mind2Mind приготували для вас справжній розрив. На кастингу їм із легкістю вдалося дізнатися CVV код карточки Сергія Притули. У фіналі Марина та Джеймс повністю перевернуть ваше уявлення про реальність. Заінтриговані? Залишайтеся з нами.

Останні учасники фіналу Україна має талант 2021 в 10 випуску готові здивувати вас своїми номерами. Пілоніст Дмитро Політов продовжить вражати нестандартним танцем на пілоні з елементами крампу. На кастингу він зруйнував закони гравітації та фактично «літав» над сценою. Учасник із неймовірними вокальними даними Артем Фесько покаже, як йому вдалося вдосконалити свій голос. А Наталія Лебердюк і Денис Матросов у прямому ефірі шоу Україна має талант 2021 вразять майстерним володінням світла. Не пропустіть виступи неймовірно талановитих фіналістів – дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021 – частина 3