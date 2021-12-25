Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Фінал Україна має талант 2021 випуск 10 частина 2 від 25.12.2021

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 рік 10 частина 2 від 25 грудня 2021. Фіналісти Україна має талант покажуть найкращі номери. Дивіться, що відбудеться у фіналі 10 випуску Україна має талант 2021
Дивіться також
Випуск 10 |Частина 1 |25.12.2021| Сезон 2021
Фінал Україна має талант 2021 випуск 10 частина 1 від 25.12.2021...
Випуск 10 |Частина 3 |25.12.2021| Сезон 2021
Фінал Україна має талант 2021 випуск 10 частина 3 від 25.12.2021...
Выпуск 9 |Частина 1 |18.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 9 частина 1 від 18.12.2021...
Выпуск 9 |Частина 2 |18.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 9 частина 2 від 18.12.2021...
Выпуск 9 |Частина 3 |18.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 9 частина 3 від 18.12.2021...
Випуск 8 |Частина 1 |11.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 8 частина 1 від 11.12.2021...
Випуск 10 | 25.12.2021 | Сезон 2021

Триває фінал шоу Україна має талант 2021 випуск 10! Менталісти Mind2Mind приготували для вас справжній розрив. На кастингу їм із легкістю вдалося дізнатися CVV код карточки Сергія Притули. У фіналі Марина та Джеймс повністю перевернуть ваше уявлення про реальність. Заінтриговані? Залишайтеся з нами.

Останні учасники фіналу Україна має талант 2021 в 10 випуску готові здивувати вас своїми номерами. Пілоніст Дмитро Політов продовжить вражати нестандартним танцем на пілоні з елементами крампу. На кастингу він зруйнував закони гравітації та фактично «літав» над сценою. Учасник із неймовірними вокальними даними Артем Фесько покаже, як йому вдалося вдосконалити свій голос. А Наталія Лебердюк і Денис Матросов у прямому ефірі шоу Україна має талант 2021 вразять майстерним володінням світла. Не пропустіть виступи неймовірно талановитих фіналістів – дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021 – частина 3