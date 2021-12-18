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Video: Україна має талант 2021 випуск 9 частина 3 від 18.12.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 9 частина 3 від 18 грудня 2021. Нові учасники Україна має талант починають шлях з кастингу. Дивіться, що у 9 випуску Україна має талант 2021 скажуть судді
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Дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 9 від 18.12.2021 на СТБ – не пропустіть номери останніх учасників та емоційне суддівське обговорення фіналістів!

Просто зараз Віталій Мицак перенесе вас у дитинство незвичайним шоу з повітряних кульок. Учаснику  під силу  практично будь-яка фігура з кульок. Ба більше, Віталій запевняє: артиста такого рівня, як він, у Європі не знайти. Чи не пусті ці слова? Переконайтеся зовсім скоро.

У 9 випуску шоу Україна має талант 2021 Ксенія Мішина, Сергій Притула та Євген Кот усамітняться в кімнаті для переговорів, аби ухвалити дуже складне рішення. Хто потрапить до фіналу легендарного талант-шоу та виступить у прямому ефірі? Не гайте часу – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 9 від 18.12.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 9 від 18.12.2021