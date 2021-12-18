У продовженні 9 випуску шоу Україна має талант 2021 сліпий вокаліст Геннадій Суменков втілить свою мрію та вийде на велику сцену. Чоловік – вуличний музикант. Щовечора він виходить на вулиці Харкова, аби виконати особливу місію – принести щастя та радість людям. Цікаво, чи оцінять судді його вокальні дані? Покаже шоу Україна має талант від 18.12.2021.

Duo Paradise – закохана пара гімнастів, яка просто зараз на сцені легендарного талант-шоу вразить чуттєвим і водночас гарячим номером. Їхні рухи та надскладні трюки дивуватимуть і заворожуватимуть. Не пропустіть – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 9 від 18.12.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 9 від 18.12.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 9 від 18.12.2021 – частина 3