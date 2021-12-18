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Олег Слободян у шоу Україна має талант 2021 випуск 9 від 18.12.2021 розвінчає стереотип про бандуристів. Учасник з’явиться перед суддями в нетиповому для бандуриста образі. М’язистий чоловік без основних атрибутів українських музик – вишиванки та шароварів – зіграє рок на бандурі, яка палатиме! Хочете почути легендарний хіт Nirvana Smells Like Teen Spirit на бандурі? Залишайтеся з СТБ.
Не пропустіть фристайл-шоу від Михайла Шевченка та справжню магію, у яку змусить повірити ілюзіоніст Владислав Кочугура, – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 9 від 18.12.2021 на сайті телеканалу СТБ.
Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 9 від 18.12.2021
Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 9 від 18.12.2021 – частина 2