Олег Слободян у шоу Україна має талант 2021 випуск 9 від 18.12.2021 розвінчає стереотип про бандуристів. Учасник з’явиться перед суддями в нетиповому для бандуриста образі. М’язистий чоловік без основних атрибутів українських музик – вишиванки та шароварів – зіграє рок на бандурі, яка палатиме! Хочете почути легендарний хіт Nirvana Smells Like Teen Spirit на бандурі? Залишайтеся з СТБ.

Не пропустіть фристайл-шоу від Михайла Шевченка та справжню магію, у яку змусить повірити ілюзіоніст Владислав Кочугура, – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 9 від 18.12.2021 на сайті телеканалу СТБ.

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 9 від 18.12.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 9 від 18.12.2021 – частина 2