Вирішальний момент настав! У шоу Україна має талант 2021 випуск 9 від 18.12.2021 ви нарешті дізнаєтеся імена щасливчиків, які потраплять до фіналу головного талант-шоу країни. Хто отримає змогу ще раз виступити в прямому ефірі та позмагатися за звання переможця? Залишайтеся з нами, щоб не пропустити оголошення фіналістів.

У 9 випуску шоу Україна має талант 2021 остання чотирнадцятка учасників спробує довести: кожен із них гідний місця у фіналі. Просто зараз на сцену вийдуть геніальні фокусники, безстрашні акробати та гімнасти, співаки, які вражають можливостями голосу, і музиканти, що спроможні створити неймовірної краси мелодію. Дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 9 від 18.12.2021 на сайті СТБ – познайомтеся ближче з талановитими людьми.

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Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 8 від 11.12.2021